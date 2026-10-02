Quer evitar filas? Veja o melhor horário para votar neste domingo

O primeiro turno das Eleições de 2026 acontece neste domingo, 4, das 8h às 17h, no horário de Brasília, em todo o país. Caso ainda haja eleitores na fila às 17h, a votação não é encerrada imediatamente: serão distribuídas senhas, começando pela última pessoa da fila, para garantir o atendimento de quem já estava no local.

Para evitar filas, a Justiça Eleitoral recomenda consultar antecipadamente o local de votação e organizar a ida à seção eleitoral com antecedência.

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O que levar para votar?

O eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão RG, CNH, passaporte, carteira de categoria profissional, certificado de reservista e o e-Título, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor.

Documentos digitais também podem ser utilizados, com exceção da Carteira de Trabalho Digital. Documentos com validade expirada podem ser aceitos quando ainda permitem comprovar a identidade. Certidões de nascimento e de casamento não servem como documento de identificação para votar.

Como funciona a identificação?

Ao chegar à seção, o eleitor deve aguardar na fila e, quando chamado, apresentar o documento de identificação. A identificação biométrica é adotada nas seções eleitorais. Se não houver biometria cadastrada ou ocorrer alguma falha na leitura, a habilitação poderá ser realizada conforme os procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral.

Depois da identificação, o eleitor segue para a cabine e registra os votos na urna eletrônica. Ao finalizar, recebe o comprovante de votação.

Quem tem prioridade?

A legislação eleitoral garante preferência a determinados grupos, entre eles pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, enfermos, pessoas com transtorno do espectro autista, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e doadores de sangue, além de autoridades e agentes públicos previstos nas regras eleitorais.

Eleitores com mais de 80 anos têm preferência sobre os demais, independentemente do horário de chegada. O acompanhante também pode ter a preferência estendida, conforme as regras aplicáveis.

Celular é proibido na cabine

O eleitor não pode levar para a cabine de votação celular, câmera, filmadora, relógio inteligente ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto.

Antes de votar, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora. A regra também vale para outros dispositivos capazes de registrar imagens, sons ou realizar comunicação.

O que é permitido?

O eleitor pode manifestar individualmente e de forma silenciosa sua preferência política, por meio de itens como camiseta, bandeira, broche ou adesivo.

Por outro lado, não são permitidas manifestações coletivas, aglomerações com vestuário padronizado ou ações que caracterizem propaganda eleitoral durante a votação.

Alimentação no local

A Justiça Eleitoral prevê alimentação e apoio logístico para mesários e demais pessoas convocadas para trabalhar nas eleições. Não há previsão de fornecimento de alimentação para eleitores que comparecerem apenas para votar.