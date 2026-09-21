Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

FUTEBOL E APOSTAS

"Quero acabar com as bets", brada Lula em crítica aos times de futebol

Presidente contestou argumento de que mudança nas regras comprometeria os times

Yuri Abreu
Por
Presidente e candidato à reeleição, Lula fez comício em Florianópolis no último sábado, 19
Presidente e candidato à reeleição, Lula fez comício em Florianópolis no último sábado, 19 - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o fim das bets e criticou a carta divulgada por clubes de futebol que pede a manutenção da autorização para apostas esportivas no Brasil.

Intitulado “O fim do futebol brasileiro”, o documento foi assinado por clubes da Série A, entre eles Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, Fluminense e Vasco, além das federações de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As equipes afirmam que as bets se tornaram uma das principais fontes de receita do futebol e argumentam que uma mudança abrupta nas regras poderia comprometer as finanças e o futuro dos clubes.

Lula contesta argumento dos clubes

A declaração de Lula ocorreu no sábado, 19, durante agenda em Florianópolis, capital de Santa Catarina, estado considerado principal reduto do bolsonarismo no Brasil. O presidente contestou a afirmação de que o fim das apostas poderia comprometer a continuidade do futebol brasileiro.

“O futebol não pode é querer sobreviver às custas do povo pobre, que já torce pro time, já vai ao estádio, ainda tem que gastar apostando para o time ter dinheiro. Não é correto”, afirmou.

Lula também disse que vem refletindo sobre o papel das apostas esportivas há cerca de dois meses e associou as bets ao endividamento da população.

A verdade é que eu quero acabar com as bets Lula

Lula provoca Flávio em reduto bolsonarista: "Quero manter o pai preso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição em 2026, afirmou durante ato de campanha em Florianópolis que pretende vencer a eleição e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preso. A declaração ocorreu no sábado, 19, ao comentar a posição de Flávio Bolsonaro (PL) sobre a concessão de anistia ao pai.

"A ideia do outro (Flávio Bolsonaro): ‘Eu quero ganhar as eleições para tirar meu pai da cadeia’. E eu quero ganhar para manter ele na cadeia", disparou Lula

Jair Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária, mantida por decisão do ministro Alexandre de Moraes em julho deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

apostas esportivas bets eleições no Brasil futebol brasileiro Lula

Relacionadas

Mais lidas