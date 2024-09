Receita turística em Salvador cresce 54% e alcança R$ 11,4 mi em 2024

Dados do observatório também constataram um aumento de 41% na movimentação de passageiros internacionais no aeroporto de Salvador - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Nos sete primeiros meses de 2024, Salvador registrou um aumento de 54% na receita proveniente dos turistas que visitaram a capital baiana em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a julho deste ano, os visitantes gastaram cerca de R$11,4 milhões na cidade, contra R$7,4 milhões em 2023. Os dados do Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) mostram que, no geral, Salvador recebeu cerca 5,2 milhões de visitantes neste período.

Junho foi o mês de maior destaque, registrando o maior aumento na receita turística e no fluxo turístico, com valores de 68% e 14,5%, respectivamente, ambos em comparação com o ano passado. O titular da Secult, Pedro Tourinho, destaca que os números refletem os investimentos da Prefeitura de Salvador em criar momentos para além da sazonalidade do verão.



Leia mais

>> Ampliação do Aeroporto de Feira de Santana avança; saiba detalhes

“Em junho, especificamente, fortalecemos a região do Centro Histórico com a tradicional trezena de Santo Antônio, no Carmo, que mobiliza milhares de pessoas, e com uma agenda cultural e musical única, atraindo visitantes do Brasil e do mundo para viver a nossa cidade”, afirmou.



Os dados do observatório também constataram um aumento de 41% na movimentação de passageiros internacionais no aeroporto de Salvador, somando embarque e desembarque. Além do crescimento de 20% no total de passageiros na rodoviária de Salvador.

Leia mais

>> Confira as vagas oferecidas pelo Simm nesta terça

Para o diretor de turismo da capital baiana, Márcio Franco, o crescimento “não apenas reforça Salvador como um destino atrativo no cenário global, mas também é um reflexo direto dos nossos esforços contínuos para melhorar a conectividade aérea e promover nossa cidade em mercados internacionais”.



Leia mais

>> Bahia x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

“Estamos comprometidos em continuar fortalecendo o turismo em Salvador, trabalhando em parceria com a iniciativa privada e com outros órgãos governamentais para garantir que a cidade permaneça um destino de escolha para visitantes de todo o mundo”, completou o diretor de turismo.