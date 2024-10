Rotary desbanca Luís Viana e se torna maior colégio eleitoral

Colégio estadual Rotary fica no bairro de Itapuã - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O Colégio Rotary, localizado no bairro de Itapuã, desbancou o Colégio Estadual Luís Viana, situado em Brotas, e se tornou o maior colégio eleitoral de Salvador. A diferença, segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), é de 976 eleitores.

A vice-líder em eleitores sofreu uma queda de 9.672 votantes, em comparação com as eleições passadas. Já o Rotary, fixado na Ladeira do Abaeté, ganhou 161 sufragistas.

Os dados da Corte Regional davam conta de que, em 2022, o Luís Viana possuía 26.884 eleitores e o colégio líder 18.027. Neste ano, segundo as informações, são: 18.188 no Rotary e 17.212 na unidade de Brotas.



O terceiro lugar da lista é ocupado pela Escola Municipal Clériston Andrade, no bairro de São Marcos, que possui 14.696 eleitores.

Demais colégios eleitorais

Completam a lista dos maiores colégios eleitorais da capital baiana as seguintes unidades:

Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade - 14.169;

Universidade Católica de Salvador (UCSAL), em Pituaçu - 13.708;

Escola Aliomar Baleeiro, na Estrada Velha do Aeroporto - 12.960;

Colégio Manoel Devoto, no Rio Vermelho - 12.305;

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, na Ribeira - 11.509;

Colégio Estadual de Tempo Integral Zumbi dos Palmares, no Tancredo Neves - 11.353.