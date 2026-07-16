Rowenna defende renovação no PT: “Tarefa é buscar votos da juventude”

A ex-secretária de Educação e pré-candidata a deputada estadual, Rowenna Brito (PT), defendeu a chegada de novos quadros dentro do partido.

Em entrevista ao portal A TARDE na quarta-feira, 15, durante edição do Programa de Governo Participativo (PGP) em Cajazeiras, Rowenna falou sobre a importância da renovação do PT.

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O próprio presidente do partido é um jovem, o secretário nacional de comunicação é um jovem que é Éden Valadares, então o PT tem feito esse trabalho de renovação. Eu não tenho dúvidas que a minha pré-candidatura, assim como a de Deyvid Bacelar e de Lucas Reis são pré-candidaturas para a gente ampliar a base do governo, tanto na esfera estadual quanto na federal. A nossa tarefa é buscar os votos da juventude, trazer para esse debate para falar sobre política Rowenna Brito, pré-candidata a deputada estadual

A pré-candidata reconheceu que processos de renovação, sobretudo em cargos eletivos, podem gerar inquietações dentro do campo aliado, mas ressaltou que sua candidatura tem como objetivo ampliar a representação do campo governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"Tenho uma relação muito boa com meus colegas do partido que já estão lá, e queremos ampliar essa bancada. A minha disposição é essa. É disputar o espaço dentro da base da direita e da extrema-direita, que não têm compromisso com esse projeto de uma educação mais forte, de uma saúde descentralizada, de uma cultura que chegue a cada um dos 417 municípios da nossa Bahia."