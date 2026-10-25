Salvador registra 2,5 mil denúncias de falta de ônibus durante votação

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) recebeu 2,5 mil denúncias relacionadas à ausência ou à oferta insuficiente de ônibus em Salvador na manhã deste domingo, 25, durante o segundo turno das Eleições 2026.



A situação levou a instituição a cobrar providências imediatas para garantir que os eleitores consigam chegar aos locais de votação e exercer o direito ao voto.

Defensoria cobra providências

A defensora pública-geral da Bahia, Camila Canário, afirmou que a instituição atua em cooperação inédita com a Defensoria Pública da União (DPU) para proteger o direito dos eleitores.



Segundo ela, a DPE-BA também encaminhou uma recomendação aos 417 municípios baianos, destacando que não basta oferecer transporte gratuito: é necessário manter uma frota compatível com a de um dia útil.

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“O STF é claro, não basta assegurar transporte público gratuito, é preciso que a oferta seja compatível à de um dia útil”, declarou Camila. A instituição informou que está cobrando medidas imediatas da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).





Nota da Defensoria Pública -Geral do Estado da Bahia - Foto: Divulgação da Defensoria Pública do Estado da Bahia

Equipes fiscalizam garagens

De acordo com Camila Canário, equipes foram mobilizadas para verificar as denúncias, inclusive com visitas às garagens das empresas de ônibus e apoio das forças de segurança.



Além de Salvador, a Defensoria acompanha relatos de problemas no transporte em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e outros municípios baianos.

“Ninguém pode ser impedido de votar”, reforçou a defensora pública-geral. Ela também destacou: “O direito a voto não é opcional, é um dever. E todos têm o direito de acessá-lo”.



A instituição afirma que seguirá acompanhando a situação e poderá adotar medidas administrativas e judiciais para garantir o cumprimento das determinações relacionadas ao transporte dos eleitores.





ADEP-BA aciona TSE e STF

Em ofício encaminhado neste domingo ao presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, a ADEP-BA pediu medidas para assegurar o acesso aos locais de votação em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. A entidade também enviou o Ofício nº 111/2026 ao ministro Cristiano Zanin, do STF, solicitando providências diante das denúncias relacionadas à oferta de transporte coletivo durante as eleições.

Entre as medidas solicitadas estão a manutenção da gratuidade dos ônibus, com frequência equivalente à dos dias úteis, a fiscalização das determinações da Justiça Eleitoral e o encaminhamento de possíveis irregularidades ao Ministério Público Eleitoral. A associação alertou que a insuficiência do transporte pode prejudicar especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Missão acompanha locais de votação

A situação também é monitorada pela Missão de Observação Eleitoral da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), credenciada pelo TSE para as eleições de 2026. Em parceria com a ADEP-BA, a missão realiza visitas a locais de votação em Salvador e identificou espaços esvaziados. As ocorrências serão detalhadas em relatório próprio.

A ADEP-BA destaca que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) já determinou o restabelecimento integral da frota de ônibus em Salvador.



A Defensoria Pública estadual, por sua vez, informou que atua em regime de plantão durante o período eleitoral e poderá adotar medidas administrativas e judiciais para garantir o direito ao voto.

Confira o vídeo: