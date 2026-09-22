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ELEIÇÕES 2026

Secretária de Jerônimo critica rival do petista: "Mal intencionado"

Roberta Santana ressaltou a quantidade de leitos contratualizados pelo Estado na rede pública

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Roberta Santana
Roberta Santana - Foto: Erickson Araujo
Eleições 2026

A secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, criticou o candidato ao governo da Bahia e adversário de Jerônimo Rodrigues (PT), ACM Neto (União), afirmar que ele está "mal informado" ou "mal intencionado" ao apresentar a proposta PIX Saúde.

Nesse caso, ele é as duas coisas Roberta Santana - Secretária de Saúde

Segundo ela, o plano do ex-prefeito de Salvador contrasta com o volume de contratos que o Estado já mantém com hospitais privados e filantrópicos, parceiros que estavam presentes na plenária.

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"Hoje são mais de 3.700 leitos contratualizados na rede privada e filantrópica na Bahia. E é isso que o opositor diz que vai resolver a regulação. Se fosse isso, nossos desafios já teriam sido vencidos. Porque não faltou recurso", afirmou Roberta.

Mesma ação em Salvador

Em discurso durante a plenária da saúde, na capital baiana, na segunda-feira, 21, a titular da Sesab questionou o motivo de ACM Neto, quando prefeito de Salvador, entre 2013 e 2020, não ter realizado ação semelhante.

"A primeira pergunta é: por que não fez para Salvador? É isso que a gente está falando na mesa", bradou. Para a secretária, quem governou a capital por oito anos e agora traz propostas para o Estado precisa explicar por que não aplicou a mesma receita quando teve a oportunidade.

Novo equívoco

Outro ponto trazido por Roberta Santana para questionar o PIX Saúde de ACM Neto foi relacionado ao argumento central da proposta: a alegação de que o Estado não consegue contratar a rede privada porque a tabela do SUS não permite.

"É equivocado de novo. A Bahia tem uma tabela diferenciada, e o governo federal, do presidente Lula, colocou crédito financeiro. Hoje tem 20 vezes a tabela SUS para garantir o atendimento à população", explicou.

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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Roberta Santana

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