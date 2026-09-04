Sem verba partidária, Binho Galinha aposta em vaquinha virtual

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O deputado federal e candidato à reeleição, Binho Galinha (Avante), lançou uma vaquinha virtual para financiar sua campanha, que visa à recondução à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O cenário ocorre especialmente após o parlamentar, até agora, não ter recebido repasse do próprio partido para ajudar na corrida eleitoral — conforme a plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu R$ 150.

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Perfil de Binho Galinha na plataforma DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Em uma pesquisa feita pelo portal A TARDE pouco depois das 9h da manha desta sexta-feira, 4, na plataforma "euapoio.vc", até então, ele recebeu um valor de R$ 15 — a doação foi feita no último dia 27 de agosto.

Justiça concede habeas corpus e revoga prisão de Binho Galinha

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) concedeu habeas corpus ao deputado estadual Binho Galinha (Avante) e revogou uma das prisões preventivas impetradas contra o parlamentar. A decisão trata exclusivamente da prisão decretada no âmbito da Operação El Patrón, em decisão proferida pela Vara Criminal de Feira de Santana.

A informação foi divulgada na última terça-feira, 1º, pelo advogado do deputado, Gamil Föppel, que informou que o habeas corpus foi concedido por unanimidade. Na avaliação do defensor, o decreto de prisão preventiva se tratava de uma decisão “ilegal”, sendo decidido sem solicitação do Ministério Público (MPBA).

Deputado segue preso

Apesar da decisão favorável no habeas corpus, Binho Galinha não será colocado em liberdade neste momento. Segundo a defesa, ele continua recolhido exclusivamente em razão de uma segunda ordem de prisão, cuja legalidade está sob análise do STJ.

A nota divulgada pelos advogados classifica como ilegais as decisões que resultaram nas prisões e informa que pretende continuar recorrendo às instâncias superiores e aos mecanismos correcionais cabíveis.

A defesa afirma esperar que essa outra prisão também seja revogada.

Condenação

Em julho, Binho Galinha foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão após decisão proferida em julgamento da Vara Criminal de Feira de Santana . A sentença considerou o parlamentar culpado por crimes relacionados à posse irregular e adulterado de armas de fogo.