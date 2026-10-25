Tássio Brito comemora vitória de Lula: "Baiano é grito"

O presidente estadual do PT, Tássio Brito, celebrou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito na noite deste domingo, 25, para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Em entrevista ao portal A TARDE, Tássio citou o papel da Bahia no processo eleitoral, além de frisar a importância do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para sacramentar o triunfo de Lula.

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"Eu acho que o PT da Bahia tem jogado sempre um papel muito importante no processo eleitoral. Não só o PT da Bahia, mas todos os partidos aliados nossos aqui, essa coalizão de partidos que é liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues e que tem uma sintonia muito grande com o presidente Lula. O povo baiano é muito grato ao presidente Lula e isso se expressa em eleição após eleição, essa gratidão que o povo tem e, mais uma vez, o resultado demonstra isso", afirmou.