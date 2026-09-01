Terça de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta terça-feira, 1º, à agenda oficial de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina. Entre os compromissos dos postulantes ao Poder Executivo estão, entre outros, participação em sabatinas, reuniões com equipe de campanha e gravações para a campanha eleitoral.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Participa de evento sobre os impactos climáticos do El Niño na UPB, em Salvador

Reuniões institucionais

Tarde

Gravações para a campanha eleitoral

Noite

Participa de sabatina na TV Aratu

ACM Neto (União)

Manhã

Participa de sabatina na rádio Piatã FM, em Salvador

Reuniões e atendimentos a lideranças políticas

Tarde

Participa de reunião com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), em Luís Eduardo Magalhães (oeste do estado)

Noite

Participa de carreata em Luís Eduardo Magalhães

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

Entrevista na Rádio CBN Salvador, às 9h30

Gravação de TV, às 11h50

Aroldo Félix (UP)

Manhã

Participação em paralisação de entregadores de aplicativo (breque dos apps), das 9h às 12h

Tarde

Reunião interna de campanha, às 14h

Ariel Capistrano (DC)

Tarde

Reunião com lideranças e vereador em Santo Amaro, às 13h30

Noite