CORRIDA ELEITORAL
Terça de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia
Entre os compromissos dos candidatos estão participação em sabatinas e gravações para a campanha
Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta terça-feira, 1º, à agenda oficial de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina. Entre os compromissos dos postulantes ao Poder Executivo estão, entre outros, participação em sabatinas, reuniões com equipe de campanha e gravações para a campanha eleitoral.
Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Participa de evento sobre os impactos climáticos do El Niño na UPB, em Salvador
- Reuniões institucionais
Tarde
- Gravações para a campanha eleitoral
Noite
- Participa de sabatina na TV Aratu
ACM Neto (União)
Manhã
- Participa de sabatina na rádio Piatã FM, em Salvador
- Reuniões e atendimentos a lideranças políticas
Tarde
- Participa de reunião com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), em Luís Eduardo Magalhães (oeste do estado)
Noite
- Participa de carreata em Luís Eduardo Magalhães
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- Entrevista na Rádio CBN Salvador, às 9h30
- Gravação de TV, às 11h50
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- Participação em paralisação de entregadores de aplicativo (breque dos apps), das 9h às 12h
Tarde
- Reunião interna de campanha, às 14h
Ariel Capistrano (DC)
Tarde
- Reunião com lideranças e vereador em Santo Amaro, às 13h30
Noite
- Reunião com lideranças do Tororó, em Salvador, às 18h