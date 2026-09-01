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CORRIDA ELEITORAL

Terça de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Entre os compromissos dos candidatos estão participação em sabatinas e gravações para a campanha

Yuri Abreu
Por
Candidatos ao governo da Bahia dão continuidade a agenda de campanha nesta terça-feira, 1º
Candidatos ao governo da Bahia dão continuidade a agenda de campanha nesta terça-feira, 1º - Foto: Elza Fiúza | ABr
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta terça-feira, 1º, à agenda oficial de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina. Entre os compromissos dos postulantes ao Poder Executivo estão, entre outros, participação em sabatinas, reuniões com equipe de campanha e gravações para a campanha eleitoral.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Participa de evento sobre os impactos climáticos do El Niño na UPB, em Salvador
  • Reuniões institucionais

Tarde

  • Gravações para a campanha eleitoral

Noite

  • Participa de sabatina na TV Aratu

ACM Neto (União)

Manhã

  • Participa de sabatina na rádio Piatã FM, em Salvador
  • Reuniões e atendimentos a lideranças políticas

Tarde

  • Participa de reunião com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), em Luís Eduardo Magalhães (oeste do estado)

Noite

  • Participa de carreata em Luís Eduardo Magalhães

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • Entrevista na Rádio CBN Salvador, às 9h30
  • Gravação de TV, às 11h50

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • Participação em paralisação de entregadores de aplicativo (breque dos apps), das 9h às 12h

Tarde

  • Reunião interna de campanha, às 14h

Ariel Capistrano (DC)

Tarde

  • Reunião com lideranças e vereador em Santo Amaro, às 13h30

Noite

  • Reunião com lideranças do Tororó, em Salvador, às 18h
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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