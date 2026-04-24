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TRE-BA realiza plantão para regularização de cadastro neste sábado

Fechamento do Cadastro Eleitoral para as Eleições 2026, acontece no dia 6 de maio

Redação
Por Redação
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Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) -

Os cartórios eloeitorais do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) da capital edo interior funcionarão em regime de plantão neste sábado, 25, e nas próximas sexta-feira, 1º, e sábado, 2.

O atendimento visa disponibilizar os serviços da Justiça Eleitoral para cadastramento de novos eleitores e para quem ainda precisa regularizar pendências. O fechamento do Cadastro Eleitoral para as Eleições 2026, acontece no dia 6 de maio.

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Além dos plantões, em Salvador, no período de 4 a 6 de maio, os cartórios eleitorais e a a Central de Atendimento ao Público (CAP) funcionarão das 8h às 18h. Nos municípios do interior do estado, os trabalhos estarão disponíveis das 8h às 15h.

O atendimento será por demanda espontânea, ou seja, por ordem de chegada. Já os Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) e as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), seguirão seus horários habituais de funcionamento.

Serviços

Tanto os plantões quanto a ampliação do atendimento nos dias que antecedem o fechamento do cadastro visam possibilitar que o público solicite a primeira via do título, regularize a situação eleitoral, colete a biometria, realize a transferência de domicílio eleitoral, altere o local de votação e/ou revise os dados cadastrais.

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Documentos

Para ser atendido(a), é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses. No caso do alistamento eleitoral (primeira via do título), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do modelo antigo não será aceita de forma isolada, sendo obrigatória a apresentação de documentação complementar. Para homens que completam 19 anos no ano do alistamento, também é exigido o certificado de quitação militar.

Prazo

Após 6 de maio, o cadastro será fechado em razão dos preparativos para o pleito deste ano. O fechamento segue o Calendário Eleitoral 2026, estabelecido pela Resolução TSE n° 23.760, e ocorre 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais, marcadas para 4 de outubro.

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Tags:

eleições 2026 Plantão Eleitoral TRE Bahia

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