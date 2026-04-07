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ATENDIMENTO

Eleições 2026: TRE-BA amplia postos de atendimento em Salvador

Iniciativa ocorre dias antes de o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) dar posse a Maurício Kertzman na presidência

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/04/2026 - 13:23 h

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Eleitores de Salvador poderão resolver pendências com a Justiça Eleitoral nas prefeituras-bairro
Eleitores de Salvador poderão resolver pendências com a Justiça Eleitoral nas prefeituras-bairro -

Os eleitores de Salvador que possuam pendências junto à Justiça Eleitoral — ou queiram, por exemplo, atualizar o título — contarão com mais postos avançados na capital baiana.

A partir da próxima semana, as dez prefeituras-bairro da cidade passarão a funcionar como postos avançados de atendimento, oferecendo serviços como:

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  • alistamento;
  • emissão de segunda via;
  • revisão e transferência do título;
  • recadastramento biométrico;
  • justificativa eleitoral;
  • consulta de débitos;
  • emissão de certidões.

Os cidadãos poderão acessar, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, as prefeituras-bairro:

  • Itapuã
  • Cajazeiras
  • Centro/Brotas
  • Subúrbio/Ilhas
  • Cidade Baixa
  • Barra/Pituba
  • Cabula/Tancredo Neves
  • Pau da Lima
  • Liberdade/São Caetano
  • Valéria

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Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), Salvador conta atualmente com quase 2 milhões de pessoas aptas a votar. Pouco mais de 100 mil cidadãos, no entanto, precisam regularizar o título eleitoral.

A iniciativa repete uma parceria feita em 2024 entre a Corte baiana e a Prefeitura de Salvador. Segundo a gestão, àquela época, houve uma redução de filas na busca por atendimentos eleitorais.

"Com as Prefeituras-Bairro, o cidadão não precisa gastar transporte para vir para a sede do tribunal. Essa parceria trará uma agilidade muito maior para os atendimentos", afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), nesta terça-feira, 7, durante assinatura do acordo de cooperação técnica com a Justiça Eleitoral da Bahia.

Para o presidente da Corte, desembargador Abelardo da Matta, a parceria com a Prefeitura renova uma experiência considerada bem-sucedida nas últimas eleições municipais.

“Essa iniciativa vai permitir que os eleitores façam seu primeiro alistamento e também regularizar sua situação eleitoral, podendo tirar certidões, fazer biometria e acessar todos os serviços que são feitos aqui na sede do tribunal. Buscamos oferecer ferramentas para que a Justiça Eleitoral cumpra seu dever cívico e sua finalidade, que é servir à sociedade”, disse o magistrado.

Prazo está acabando: veja como regularizar seu título de eleitor na Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia emitiu um alerta à população: falta um mês para o fechamento do cadastro eleitoral. Eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o título, regularizar a situação e atualizar os dados junto à Justiça Eleitoral.

Após esse prazo, não serão mais recebidas solicitações relacionadas ao cadastro eleitoral, como emissão da primeira via do título, transferência de domicílio, alteração do local de votação, revisão de dados cadastrais e coleta biométrica.

O fechamento do cadastro ocorre em todos os anos eleitorais para viabilizar a organização do pleito. Assim, a recomendação é que os eleitores busquem atendimento com antecedência para evitar filas e imprevistos próximos ao fim do prazo.

Novo presidente

Na próxima quinta-feira, 9, às 17h, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), Maurício Kertzman, tomará posse como membro efetivo e presidente do TRE-BA — sucedendo a Abelardo da Matta. A solenidade acontecerá no auditório do órgão, no CAB.

O magistrado, que conduzirá as Eleições Gerais de 2026, ingressou no TRE-BA pela primeira vez em 2010, na classe dos advogados, tendo exercido o seu primeiro biênio até 2012, sendo reconduzido ao Eleitoral em 2013 e ficando até 2014, quando foi nomeado para desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Durante a sua primeira passagem na Corte Eleitoral, ele ocupou, por quase um ano, a função de Juiz Ouvidor. Em 2024, retornou ao Tribunal pela classe dos desembargadores, passando a exercer os cargos de vice-presidente e corregedor Regional Eleitoral.

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Tags:

Bahia eleições 2026 Salvador TRE-BA

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