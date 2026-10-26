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ELEIÇÕES

Trump diz que eleição no Brasil "pareceu fraudada", mas revelou gostar de Lula

Presidente dos Estados Unidor afirmou gostar do petista

Leilane Teixeira
Por
Lula venceu sua quarta eleição
Lula venceu sua quarta eleição - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta segunda-feira, 26, a condução do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, realizado no domingo, 25. O republicano afirmou que a votação "pareceu fraudada" e classificou como "muito estranha" a decisão de estender o horário de votação das 17h para as 19h.

Apesar das críticas, Trump declarou manter uma boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para mais quatro anos no comando do país.

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"Eu não governo o Brasil, e sim os Estados Unidos. Eu gosto do Lula, eu me dou muito bem com ele, só acho que a eleição não teve sorte da forma como foi feita. A extensão dada foi muito estranha. Eu não tomei partido, mas me pareceu tão corrupto, tão terrível", afirmou.

O presidente norte-americano também disse ter acompanhado a apuração dos votos e voltou a levantar suspeitas sobre o processo eleitoral, classificando a disputa como uma "eleição manipulada". Ele não apresentou provas de fraude.

Lula venceu o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 51,79% dos votos válidos, enquanto o adversário recebeu 48,21%.

Por que a votação foi prorrogada?

A ampliação do horário de votação foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitações das campanhas presidenciais relacionadas a dificuldades no transporte de eleitores.

A campanha de Lula acionou o STF alegando redução na circulação de ônibus em diferentes municípios brasileiros, incluindo Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, na Bahia.

Já a equipe de Flávio Bolsonaro também apresentou pedidos para ampliar o horário de votação em determinados estados, conforme informações divulgadas pela Jovem Pan.

Inicialmente, Zanin autorizou a extensão da votação até as 19h. Posteriormente, esclareceu que a determinação valia apenas para as seções eleitorais que ainda estavam em funcionamento às 17h.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, orientou o cumprimento da decisão nas seções abrangidas pela medida.

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brasil Donald Trump eleições 2026 Lula

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