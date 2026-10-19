Turismo em alerta: eleições podem influenciar viagens de férias no verão

A proximidade das férias de fim de ano, em meio às incertezas políticas e econômicas provocadas pelo período eleitoral, pode influenciar o planejamento de viagens dos brasileiros. Embora ainda não existam dados que comprovem uma redução nas reservas turísticas por causa das eleições, especialistas e estudos internacionais apontam que a percepção de instabilidade pode pesar nas decisões dos consumidores.

Outubro costuma ser um período importante para quem pretende viajar em dezembro, janeiro ou durante o verão. No entanto, diante das dúvidas sobre o cenário econômico após as eleições, algumas famílias podem optar por esperar antes de comprar passagens, reservar hospedagens ou assumir despesas mais elevadas.

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Incerteza pode influenciar decisões de viagem

Um estudo publicado em 2026 no International Journal of Tourism Research, realizado com 748 turistas alemães, identificou que percepções negativas sobre instabilidade política podem diminuir o interesse em visitar determinados destinos.

A pesquisa não analisou o Brasil nem os efeitos das eleições brasileiras sobre o turismo. Ainda assim, os resultados ajudam a compreender como a confiança e a percepção de risco podem interferir no planejamento de viagens.

Um dos possíveis reflexos desse comportamento é o adiamento das reservas. Em vez de cancelar férias já programadas, consumidores podem simplesmente levar mais tempo para decidir.

Dólar também entra na conta

As oscilações cambiais representam outro fator de atenção, especialmente para quem planeja viajar ao exterior. Mudanças na cotação do dólar podem alterar os custos de passagens, hospedagem, alimentação e outras despesas.

No turismo nacional, a preocupação pode estar menos relacionada ao câmbio e mais à segurança financeira das famílias. Mesmo quando há interesse em viajar, dúvidas sobre renda, emprego e gastos futuros podem levar ao adiamento da compra.

O que muda para hotéis e agências?

Diante desse cenário, empresas do setor turístico podem precisar apostar em alternativas que ofereçam maior segurança aos consumidores.

Entre as estratégias estão:

Cancelamento flexível: possibilidade de desistir da viagem sem grandes prejuízos;

Remarcação: alternativas para alterar datas;

Parcelamento: condições que facilitem o planejamento financeiro;

Transparência: informações claras sobre preços, taxas e regras de contratação;

Promoções: ofertas que incentivem a antecipação das reservas.

Essas medidas podem ajudar a reduzir a insegurança de quem deseja viajar, mas ainda não se sente confortável para assumir o compromisso financeiro.

Turismo pode sentir efeitos nas próximas semanas?

Até o momento, não há evidências suficientes para afirmar que as eleições estejam provocando queda nas reservas de viagens no Brasil.

Para compreender melhor o comportamento dos consumidores, o setor pode acompanhar indicadores como o intervalo entre a pesquisa e a compra, a procura por tarifas flexíveis e a antecedência das reservas.

A principal questão é identificar se os brasileiros estão desistindo de viajar ou apenas aguardando um cenário mais favorável para tomar a decisão.