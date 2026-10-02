ELEIÇÕES
Último dia para atualizar o e-Título antes da eleição; saiba como fazer
TSE atualizou o aplicativo para o pleito e recomenda que eleitores verifiquem a versão
Eleitores que pretendem usar o e-Título nas Eleições 2026 devem ficar atentos ao prazo. Sábado, 3, é o último dia recomendado para atualizar o aplicativo, concluir o primeiro acesso e conferir se os dados estão corretos antes da votação deste domingo, 4.
A orientação é especialmente importante para quem mantém uma versão antiga do aplicativo instalada no celular. Além de verificar se há uma atualização disponível, o eleitor deve acessar a ferramenta com antecedência e conferir as informações eleitorais.
Para garantir o funcionamento do aplicativo durante a votação, o download e o primeiro acesso serão interrompidos no dia da eleição. A medida busca evitar sobrecarga e garantir mais estabilidade para quem já ativou a ferramenta.
Como atualizar o e-Título
O e-Título é gratuito e está disponível para celulares com sistemas Android e iOS.
Quem já tem o aplicativo instalado deve verificar se está utilizando a versão mais recente. Depois da atualização, é importante abrir a ferramenta e confirmar se o acesso e as funcionalidades estão funcionando normalmente.
Caso seja identificada alguma inconsistência, a orientação é fazer a reemissão do e-Título. Para isso, é necessário apagar os dados do aplicativo e refazer as etapas de acesso.
A recomendação é não deixar esse processo para o dia da votação, quando o número de acessos ao sistema tende a aumentar.
Aplicativo ajuda eleitor antes da votação
O e-Título reúne diversos serviços da Justiça Eleitoral e pode ser usado para consultar o local de votação, emitir certidões eleitorais, justificar ausência às urnas e verificar débitos eleitorais.
Também é possível gerar um código de autenticação para acessar sistemas parceiros da Justiça Eleitoral.
A versão mais recente ainda reúne novas funcionalidades, como o acompanhamento de solicitações feitas pelo Título Net e a simplificação do processo de justificativa de ausência.
O aplicativo também permite que eleitores que se cadastraram como mesários voluntários façam o descadastramento pela própria ferramenta.
Débitos podem ser pagos pelo aplicativo
Outra novidade da versão atualizada é a possibilidade de quitar débitos eleitorais por Pix ou cartão de crédito, por meio do PagTesouro.
O e-Título conta ainda com um Assistente Virtual, o módulo Boletim na Mão e uma ferramenta que permite verificar a autenticidade de documentos eleitorais por meio de QR Code.
Dá para votar usando o e-Título?
A versão digital do título eleitoral pode ser utilizada como documento de identificação no momento da votação quando apresentar a fotografia do eleitor.
O documento precisa ser exibido diretamente na tela do celular ou tablet. Print ou captura de tela do e-Título não será aceito como documento de identificação.
Caso a fotografia não apareça no aplicativo, será necessário apresentar também um documento oficial de identificação com foto.
Confira seu local de votação
Outra função importante para quem vai às urnas é a consulta ao local de votação.
Pelo aplicativo, o eleitor consegue verificar a zona e a seção eleitoral antes do pleito e conferir se as informações estão atualizadas.
Como o e-Título utiliza validação facial, a recomendação é concluir o acesso e conferir os dados com antecedência.