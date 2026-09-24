ELEIÇÕES
Guia do Eleitor: aprenda a atualizar seu e-Título para o dia da eleição
O prazo para validar o aplicativo é até 3 de outubro
Eleitores que pretendem usar o e-Título nas Eleições 2026 devem baixar e validar o aplicativo até as 23h59 de 3 de outubro, véspera do primeiro turno. A votação será realizada no dia 4 de outubro.
O aplicativo permite acessar a versão digital do título eleitoral e consultar informações como local de votação, zona e seção. O TSE também trabalha para garantir a estabilidade da ferramenta durante os dias de votação.
Como acessar o e-Título
O aplicativo é gratuito e está disponível para celulares Android e iOS. No primeiro acesso, o eleitor deve informar nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título e nome dos pais. Depois, é necessário responder às perguntas de segurança e criar uma senha.
Documento pode ser usado para votar
Eleitores com título regular podem apresentar o e-Título como documento de identificação. Para quem possui a versão com fotografia, a identificação pode ser feita diretamente pelo aplicativo.
É importante lembrar que prints da tela não substituem o aplicativo. Por isso, o eleitor deve deixar o e-Título previamente instalado e validado no celular.
Título suspenso não libera o voto
O aplicativo pode ser acessado por pessoas com título regular ou suspenso. Porém, estar com o e-Título disponível não regulariza a situação eleitoral.
Quem estiver com o título suspenso ou outra restrição que impeça o voto continuará impedido de votar, mesmo que consiga acessar o aplicativo.