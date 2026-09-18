Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Veja onde estão os candidatos ao governo da Bahia nesta sexta-feira

Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas pelas regiões sul, sudoeste e metropolitana

Yuri Abreu
Por
Candidatos ao governo da Bahia seguem com as agendas de campanha nesta sexta-feira, 18
Candidatos ao governo da Bahia seguem com as agendas de campanha nesta sexta-feira, 18 - Foto: Luis Capellão
Eleições 2026

A 16 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos ao governo da Bahia intensificam as agendas, nesta sexta-feira, 18, de olho nos votos dos eleitores, especialmente os indecisos, na tentativa de ampliar a votação nas urnas no dia 4 de outubro.

Entre os compromissos estão principalmente caminhadas pelas regiões sul, sudoeste e metropolitana.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

ACM Neto (União)

Manhã

  • Participa de caminhada em Brumado a partir das 8h44

Tarde

  • Às 15h44, participa de caminhada em Lauro de Freitas

Noite

  • Participa de caminhada em Mata de São João

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Carreata em Itamaraju, às 8h30

Tarde

  • Carreata em Itabela, às 13h
  • Caminhada em Eunápolis, às 15h

Noite

  • Comício em Ilhéus, às 18h30

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

  • Visita à Ponto Novo, às 14h
  • Vista à Campo Formoso, às 16h

Noite

  • Carreata em Senhor do Bonfim, às 19h

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • Panfletagem na BYD em Camaçari, às 6h

Tarde

  • Panfletagem na UFBA, campus Ondina, às 13h
  • Participação em evento na UFBA, às 14h

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • Entrevista na Radio Sociedade, às 7h30
  • Entrevista na Rede Bahia, às 9h

Tarde

  • Visita ao Centro Histórico, às 14h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

Relacionadas

Mais lidas