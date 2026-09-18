Veja onde estão os candidatos ao governo da Bahia nesta sexta-feira

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A 16 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos ao governo da Bahia intensificam as agendas, nesta sexta-feira, 18, de olho nos votos dos eleitores, especialmente os indecisos, na tentativa de ampliar a votação nas urnas no dia 4 de outubro.

Entre os compromissos estão principalmente caminhadas pelas regiões sul, sudoeste e metropolitana.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

ACM Neto (União)

Manhã

Participa de caminhada em Brumado a partir das 8h44

Tarde

Às 15h44, participa de caminhada em Lauro de Freitas

Noite

Participa de caminhada em Mata de São João

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Carreata em Itamaraju, às 8h30

Tarde

Carreata em Itabela, às 13h

Caminhada em Eunápolis, às 15h

Noite

Comício em Ilhéus, às 18h30

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

Visita à Ponto Novo, às 14h

Vista à Campo Formoso, às 16h

Noite

Carreata em Senhor do Bonfim, às 19h

Aroldo Félix (UP)

Manhã

Panfletagem na BYD em Camaçari, às 6h

Tarde

Panfletagem na UFBA, campus Ondina, às 13h

Participação em evento na UFBA, às 14h

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Entrevista na Radio Sociedade, às 7h30

Entrevista na Rede Bahia, às 9h

Tarde