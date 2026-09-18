ELEIÇÕES 2026
Veja onde estão os candidatos ao governo da Bahia nesta sexta-feira
Entre os compromissos dos postulantes estão caminhadas pelas regiões sul, sudoeste e metropolitana
A 16 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos ao governo da Bahia intensificam as agendas, nesta sexta-feira, 18, de olho nos votos dos eleitores, especialmente os indecisos, na tentativa de ampliar a votação nas urnas no dia 4 de outubro.
Entre os compromissos estão principalmente caminhadas pelas regiões sul, sudoeste e metropolitana.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- Participa de caminhada em Brumado a partir das 8h44
Tarde
- Às 15h44, participa de caminhada em Lauro de Freitas
Noite
- Participa de caminhada em Mata de São João
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Carreata em Itamaraju, às 8h30
Tarde
- Carreata em Itabela, às 13h
- Caminhada em Eunápolis, às 15h
Noite
- Comício em Ilhéus, às 18h30
Ronaldo Mansur (PSOL)
Tarde
- Visita à Ponto Novo, às 14h
- Vista à Campo Formoso, às 16h
Noite
- Carreata em Senhor do Bonfim, às 19h
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- Panfletagem na BYD em Camaçari, às 6h
Tarde
- Panfletagem na UFBA, campus Ondina, às 13h
- Participação em evento na UFBA, às 14h
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Entrevista na Radio Sociedade, às 7h30
- Entrevista na Rede Bahia, às 9h
Tarde
- Visita ao Centro Histórico, às 14h