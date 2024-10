Veja votação da candidata que teve nudes vazados em Serrinha

Ao todo, 50.860 votos foram validados em Serrinha - Foto: Reprodução | Instagram (@alissandrammatos13)

Candidata a vereadora da cidade de Serrinha, no nordeste da Bahia, a petista Alissandra Matos ganhou protagonismo ao ser vítima de crimes cibernéticos: em meio ao período de campanha eleitoral, a bacharel em Direito teve fotos e vídeos íntimos vazados.

Apesar da violência, que, segundo ela, aconteceu “pela condição de ser mulher”, Alissandra seguiu o processo de candidatura, mas não obteve o resultado esperado. Com apenas 147 votos, a candidata não conseguiu se eleger e conquistou apenas a suplência na Casa Legislativa.



A diferença de votos entre Alissandra Matos (PT) e Thiaguinho de Zé de Nonô (Podemos), candidato mais votado no município, é de 1.856. Ao todo, 50.860 votos foram validados na cidade.

Até o momento, a candidata derrotada não se posicionou. Em suas redes sociais, a última publicação aconteceu no dia 6 de outubro, domingo em que as eleições ocorreram. “Direito exercido, esperança no coração! Que seja feita a vontade de Deus e do povo de Serrinha”, escreveu na legenda.