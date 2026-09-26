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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo Rodrigues reúne multidão em caminhada em Santo Estêvão

Candidato à reeleição, governador reuniu apoiadores e aliados no município

Redação
Por Redação
| Atualizada em
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), puxou uma multidão durante uma caminhada eleitoral no município de Santo Estêvão, a 156 km de Salvador, na manhã deste sábado, 26.

A cidade, que já foi administrada em duas oportunidades pelo PT, hoje tem à frente o empresário Tiago da Central (União Brasil), que faz oposição ao governo estadual. Nem isso, no entanto, atrapalhou o clima da campanha na cidade.

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Participaram do ato, além de Jerônimo, a chapa majoritária completa, com os candidatos ao Senado Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT). Além disso, candidatos a deputado federal e estadual da base governista marcaram presença.

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Tags

eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues PT santo estêvão

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