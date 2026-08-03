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ELEIÇÕES 2026

Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados

Regra do TSE define que nomes não podem ser “ridículo ou irreverente"

Gabriela Araújo
Por
Urnas eletrônicas em que aparece os nomes dos candidatos
Urnas eletrônicas em que aparece os nomes dos candidatos - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A cada eleição, os candidatos tentam chamar atenção do eleitor seja com nomes inusitados ou pelos apelidos carinhosos herdados ao longo da vida. A tentativa nada mais é que reverter esses ‘vulgos’ em votos nas urnas eletrônicas, no dia 4 de outubro.

Pelas regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome para constar na urna deverá ter, no máximo, 30 caracteres. Nesse sentido, os candidatos podem exibir o seguinte:

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  • prenome;
  • sobrenome;
  • cognome;
  • nome abreviado;
  • apelido;
  • ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido.

A única regra definida pelo TSE é que as nomenclaturas “não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente”.

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De Bad Boy a Cartão Vermelho: veja os nomes inusitados que vão concorrer o Legislativo na Bahia

Sendo assim, os postulantes a um cargo no legislativo usam e abusam da marca que será decisiva para sua eleição. Pensando nisso, o portal A TARDE fez um levantamento com os nomes mais inusitados registrados na Bahia até o momento, são eles:

Deputado estadual

  • Tô com Lora (PSOL/Rede);

Imagem ilustrativa da imagem Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados
Foto: Reprodução | DivulgaCand
  • Abreu de Dona Gilda (PSDB);

  • Azevedo Sem Medo (PDT);

  • Bad Boy (PL);

  • Big Lobo (Federação União Progressista);

  • Bocka Pinxain (PL);

Imagem ilustrativa da imagem Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados
Foto: Reprodução | DivulgaCand
  • Cartão Vermelho (Republicanos);

  • Cris Chaveirinha (Republicanos);

  • Edmissil (Psol/Rede);

  • Falcão Favela Show (PDT);

  • Fernando Carninha (Avante);

  • George, O Gordinho da Favela (União Progressista);

  • Gold CBX (PSOL/Rede);

  • Jó Guerreira do Povo (PL);

  • Lulinha da Gente (União Progressista);

  • Mestre Abará (PDT);

  • Pancadinha (PDT);

  • Vado Malassombrado (PSDB/Cidadania);

  • Zebra dos Animais (PL).
Imagem ilustrativa da imagem Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados
Foto: Reprodução | DivulgaCand

Deputado federal

  • AlexShow (PRD/Solidariedade);

  • Baby (PDT);

  • Carmen “Q” Felicidade (PSOL/Rede);

  • Esperança Amor e Luta (PSOL/Rede);

  • Fabinho Show (PRD/Solidariedade);

  • Gel Rio do Sul (Podemos);

  • Gordinho do Momento (PDT);

Imagem ilustrativa da imagem Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados
Foto: Reprodução | DivulgaCand
  • JP, Lobão (PDT);

  • Magda, a Voz do Povo (Avante);

  • Nal Bença (Podemos);

  • Neguinho Celular (PL);

Até quando pode ser lançado as candidaturas?

O prazo para inscrição das candidaturas no sistema do TSE vai até o próximo sábado, 15, quando finaliza a pré-campanha. A campanha eleitoral inicia no domingo, 16.

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