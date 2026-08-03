Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados

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A cada eleição, os candidatos tentam chamar atenção do eleitor seja com nomes inusitados ou pelos apelidos carinhosos herdados ao longo da vida. A tentativa nada mais é que reverter esses ‘vulgos’ em votos nas urnas eletrônicas, no dia 4 de outubro.

Pelas regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome para constar na urna deverá ter, no máximo, 30 caracteres. Nesse sentido, os candidatos podem exibir o seguinte:

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prenome;

sobrenome;

cognome;

nome abreviado;

apelido;

ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido.

A única regra definida pelo TSE é que as nomenclaturas “não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente”.

De Bad Boy a Cartão Vermelho: veja os nomes inusitados que vão concorrer o Legislativo na Bahia

Sendo assim, os postulantes a um cargo no legislativo usam e abusam da marca que será decisiva para sua eleição. Pensando nisso, o portal A TARDE fez um levantamento com os nomes mais inusitados registrados na Bahia até o momento, são eles:

Deputado estadual

Tô com Lora (PSOL/Rede);





Foto: Reprodução | DivulgaCand

Abreu de Dona Gilda (PSDB);





Azevedo Sem Medo (PDT);





Bad Boy (PL);





Big Lobo (Federação União Progressista);





Bocka Pinxain (PL);





Foto: Reprodução | DivulgaCand

Cartão Vermelho (Republicanos);





Cris Chaveirinha (Republicanos);





Edmissil (Psol/Rede);





Falcão Favela Show (PDT);





Fernando Carninha (Avante);





George, O Gordinho da Favela (União Progressista);





Gold CBX (PSOL/Rede);





Jó Guerreira do Povo (PL);





Lulinha da Gente (União Progressista);





Mestre Abará (PDT);





Pancadinha (PDT);





Vado Malassombrado (PSDB/Cidadania);





Zebra dos Animais (PL).

Foto: Reprodução | DivulgaCand

Deputado federal

AlexShow (PRD/Solidariedade);





Baby (PDT);





Carmen “Q” Felicidade (PSOL/Rede);





Esperança Amor e Luta (PSOL/Rede);





Fabinho Show (PRD/Solidariedade);





Gel Rio do Sul (Podemos);





Gordinho do Momento (PDT);





Foto: Reprodução | DivulgaCand

JP, Lobão (PDT);





Magda, a Voz do Povo (Avante);





Nal Bença (Podemos);





Neguinho Celular (PL);

Até quando pode ser lançado as candidaturas?

O prazo para inscrição das candidaturas no sistema do TSE vai até o próximo sábado, 15, quando finaliza a pré-campanha. A campanha eleitoral inicia no domingo, 16.