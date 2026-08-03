ELEIÇÕES 2026
Zebra dos Animais, Bad Boy e mais: candidatos surpreendem com nomes inusitados
Regra do TSE define que nomes não podem ser “ridículo ou irreverente"
A cada eleição, os candidatos tentam chamar atenção do eleitor seja com nomes inusitados ou pelos apelidos carinhosos herdados ao longo da vida. A tentativa nada mais é que reverter esses ‘vulgos’ em votos nas urnas eletrônicas, no dia 4 de outubro.
Pelas regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome para constar na urna deverá ter, no máximo, 30 caracteres. Nesse sentido, os candidatos podem exibir o seguinte:
- prenome;
- sobrenome;
- cognome;
- nome abreviado;
- apelido;
- ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido.
A única regra definida pelo TSE é que as nomenclaturas “não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente”.
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Sendo assim, os postulantes a um cargo no legislativo usam e abusam da marca que será decisiva para sua eleição. Pensando nisso, o portal A TARDE fez um levantamento com os nomes mais inusitados registrados na Bahia até o momento, são eles:
Deputado estadual
- Tô com Lora (PSOL/Rede);
- Abreu de Dona Gilda (PSDB);
- Azevedo Sem Medo (PDT);
- Bad Boy (PL);
- Big Lobo (Federação União Progressista);
- Bocka Pinxain (PL);
- Cartão Vermelho (Republicanos);
- Cris Chaveirinha (Republicanos);
- Edmissil (Psol/Rede);
- Falcão Favela Show (PDT);
- Fernando Carninha (Avante);
- George, O Gordinho da Favela (União Progressista);
- Gold CBX (PSOL/Rede);
- Jó Guerreira do Povo (PL);
- Lulinha da Gente (União Progressista);
- Mestre Abará (PDT);
- Pancadinha (PDT);
- Vado Malassombrado (PSDB/Cidadania);
- Zebra dos Animais (PL).
Deputado federal
- AlexShow (PRD/Solidariedade);
- Baby (PDT);
- Carmen “Q” Felicidade (PSOL/Rede);
- Esperança Amor e Luta (PSOL/Rede);
- Fabinho Show (PRD/Solidariedade);
- Gel Rio do Sul (Podemos);
- Gordinho do Momento (PDT);
- JP, Lobão (PDT);
- Magda, a Voz do Povo (Avante);
- Nal Bença (Podemos);
- Neguinho Celular (PL);
Até quando pode ser lançado as candidaturas?
O prazo para inscrição das candidaturas no sistema do TSE vai até o próximo sábado, 15, quando finaliza a pré-campanha. A campanha eleitoral inicia no domingo, 16.