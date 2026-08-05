Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EM PAUTA

EM PAUTA

Casa de Tieta estimula desenvolvimento social, economia criativa e afroturismo

Novo espaço cultural em Ilhéus convida turistas para um mergulho inédito na ancestralidade

Claudia Lessa
Por Claudia Lessa
Empreendedora baiana inova e converte saberes populares em um polo de turismo criativo
Empreendedora baiana inova e converte saberes populares em um polo de turismo criativo - Foto: Casa de Tieta/Divulgação

Com a missão de preservar saberes ancestrais e transformá-los em oportunidades de geração de renda, fortalecimento da economia criativa e desenvolvimento do afroturismo no Sul da Bahia, a Casa de Tieta, em Ilhéus, surge como uma alternativa de turismo criativo e de experiências. Inaugurado há dois meses, o espaço foi idealizado por Núbia da Hora, empreendedora cultural, baiana de acarajé e referência na valorização da gastronomia afro-baiana. No ambiente, Tieta, como é conhecida, buscar unir gastronomia, memória, música, formação e empreendedorismo feminino.

A história do acarajé como patrimônio cultural brasileiro; a relação entre gastronomia e ancestralidade africana; o significado dos orixás e das tradições dos povos de terreiro; o samba de roda como patrimônio imaterial; e a história da população negra na formação de Ilhéus e da Bahia são as principais curiosidades dos turistas que visitam a casa de Tieta. “Eles também se interessam pelas oficinas práticas de culinária afro-baiana, de capoeira e de manifestações culturais tradicionais”, relata Núbia da Hora.

Tudo sobre Em Pauta em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A Casa de Tieta recebe um público diverso: turistas brasileiros e estrangeiros, pesquisadores, chefs de cozinha, jornalistas, profissionais da área de turismo, pessoas ligadas ao movimento negro e praticantes de religiões de matriz africana. Em comum é que todos estão em busca de uma conexão real com a história local, sua ancestralidade e identidade cultural. Cada ambiente, destaca Núbia da Hora, foi concebido para proporcionar uma imersão na ancestralidade, na culinária de matriz africana, na musicalidade, nas tradições populares e na valorização da identidade negra.

Leia Também:

MUNDO

Brasileiros já podem usar Pix para pagar compras em oito países
Brasileiros já podem usar Pix para pagar compras em oito países imagem

NOVIDADE

Salvador terá novos voos diretos para país europeu durante as férias
Salvador terá novos voos diretos para país europeu durante as férias imagem

COPA DO MUNDO

Sonha em ir à Copa de 2030? Saiba quanto custa e quanto guardar
Sonha em ir à Copa de 2030? Saiba quanto custa e quanto guardar imagem
Imagem ilustrativa da imagem Casa de Tieta estimula desenvolvimento social, economia criativa e afroturismo
Foto: Casa de Tieta/Divulgação

“A Casa de Tieta tem um papel fundamental no fortalecimento do turismo criativo e de experiências por integrar cultura, gastronomia, memória e formação em um único espaço vivo e imersivo, ampliando a compreensão do turismo para além do lazer tradicional e posicionando a experiência turística como um instrumento de educação, identidade e pertencimento cultural”, enfatiza Núbia da Hora, que, no ano passado, conquistou o prêmio de Melhor Sobremesa do Chocolat Festival, um dos maiores eventos de cacau e chocolate da América Latina, com a “jupioca”. A sobremesa “une o tradicional bolinho de estudante, patrimônio da culinária afro-baiana, ao chocolate produzido com o cacau do Sul da Bahia, representando o encontro de ancestralidade, criatividade e identidade territorial.”

Ao valorizar a cultura afro-baiana como eixo central de sua proposta, “o equipamento contribui diretamente para o reconhecimento do patrimônio imaterial da Bahia como ativo estratégico do turismo”. Além disso, Núbia afirma que o espaço ajuda “a reposicionar Ilhéus no cenário turístico, ampliando sua visibilidade para além do turismo de sol e praia e inserindo o destino em circuitos de experiências culturais autênticas, com uma programação contínua, diversa e integrada, que transforma o visitante em participante ativo da vivência cultural.”

Além da gastronomia típica, a Casa de Tieta abriga apresentações musicais, rodas de samba, oficinas, exposições, biblioteca temática, espaço audiovisual, atividades educativas, lançamentos de livros, encontros culturais e ações de valorização da memória afro-brasileira. Cada ambiente homenageia importantes personalidades ligadas à cultura popular e às tradições afro-baianas, reforçando o compromisso do espaço com a preservação da memória coletiva.

Empreendedora baiana inova e converte saberes populares em um polo de turismo criativo
Empreendedora baiana inova e converte saberes populares em um polo de turismo criativo - Foto: Casa de Tieta/Divulgação

"A Casa de Tieta nasceu para mostrar que a cultura afro-brasileira está viva, gera trabalho, renda, conhecimento e transforma vidas”, destaca Núbia da Hora, acrescentando que cada visitante saia entendendo que viver a Bahia “é sentir seus sabores, ouvir sua música, conhecer sua história e respeitar sua ancestralidade". O conjunto de iniciativas busca gerar uma experiência sensorial e afetiva, na qual o visitante não apenas observa, mas vivencia a cultura”, como reforça a empreendedora, que conta com a parceria do sócio e marido Dimitri Andrade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Casa de Tieta ilhéus Turismo em Pauta

Relacionadas

Mais lidas