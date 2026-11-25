Gerente de ESG (Ambiental, Social e Governança) do Sesc-BA, Thiago Award aborda a agenda ESG como parte da estratégia central de uma empresa e destaca erros comuns quando se confundem ações isoladas de responsabilidade social com a real transformação de modelo de negócios. Membro de honra da Associação Brasileira de ESG, ele fala, ainda, sobre desafios ambiental, social e de governança no meio empresarial e a visão de futuro do setor.

Como a agenda ESG se torna parte da estratégia central da empresa?

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ESG é redução de risco, preservação de caixa e fortalecimento da imagem da empresa, além dos ganhos socioambientais. E precisa dar retorno financeiro, no curto, médio e longo prazos. Quando fica interessante financeiramente, ele se perpetua no negócio e não depende do flow do mercado para ganhar espaço.

ESG não deve ser tratado como despesa, mas como oportunidade de gerir melhor e de ganhar mais. Relatório e comunicação só são bem vistos quando existe dado consolidado. Atualmente, intenção já não vale mais nada, e sim o resultado da ação realizada. Quando ESG vira só marketing, não teve governança e não teve resultado.

Qual é o maior erro que empresas ainda cometem?

Achar que a ação isolada resolve a percepção de valor das partes interessadas, quando, na prática, ela só gerou despesa. Campanha social, ação socioambiental, doação, tudo isso é importante, mas, sozinhas, não são eficientes. Ação boa é sistemática: tem propósito, objetivo, diagnóstico, plano de implementação e melhoria contínua.

Valor se captura ao longo da jornada, não em ação pontual. E sustentabilidade corporativa não é criar uma linha de produto verde. É trazer eficiência ao negócio, reduzir despesa, fortalecer imagem, preservar dinheiro em caixa e ganhar margem para investir e arriscar um pouco mais.

Como equilibrar a pressão de curto prazo por resultados com investimentos em sustentabilidade?

Pressão é privilégio, já dizia Billie Jean King. Se tem pressão, tem oportunidade. Uma boa estratégia de sustentabilidade gera resultado já no curto prazo, porque começa pelo desperdício. Você mapeia onde a empresa está perdendo dinheiro e corta.

O que deixou de ser despesa vira caixa, e com parte disso você financia projetos estruturantes, que se pagam em médio e longo prazos. Em projetos de ESG que liderei entre 2020 e 2025, a economia direta passou de R$ 40 milhões. Sustentabilidade precisa conversar com a realidade financeira da empresa. O ponto é identificar onde dá para perder menos, produzir melhor e gerar mais valor.

Quais são os principais indicadores confiáveis de uma empresa genuinamente sustentável?

Não existe um indicador único. É preciso olhar o conjunto e, principalmente, o que é relevante para o negócio. Eu começaria pelos sinais externos de credibilidade, como relatórios independentes de consultorias sérias e prêmios concorridos, não adquiridos.

Também olharia a importância que ela dá à sua cadeia de valor. Daí, vem uma pergunta simples: a empresa definiu metas e comunicou? Se possível, alinhadas a compromissos internacionais. E ela volta, periodicamente, para mostrar como os indicadores evoluíram diante das metas que ela mesma anunciou? Empresa não demonstra estratégia em ESG pelo que promete, mas pelo que consegue medir, provar e melhorar.

De que forma a regulação atual muda o nível de exigência sobre transparência corporativa?

Desde setembro, a União Europeia exige prova por trás do discurso. Termos genéricos como “verde” e “ambientalmente amigável” não podem mais ser usados sem desempenho ambiental que sustente, e a neutralidade climática de produto baseada só em compensação de carbono foi proibida.

Com isso, o greenwashing [maquiagem verde] deixou de ser só risco de reputação e virou assunto de compliance, jurídico e financeiro. Isso vai chegar ao Brasil, em breve. Foi assim com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que nasceu de uma exigência europeia e hoje faz parte da rotina de qualquer empresa.

Qual a visão de futuro em relação ao ESG?

Deixará, aos poucos, de ser diferencial para se tornar condição de competitividade e, em muitos setores, de permanência no mercado. Precisamos entender que ESG é estratégia. Não é área, setor, nem filosofia: é a estratégia de capturar valor financeiro, reputacional e social, por meio de ações coordenadas em sustentabilidade, governança corporativa, que inclui inovação, e impacto social.

Isso dá dinheiro, principalmente para médias e grandes empresas, reduz risco de descontinuidade e fortalece imagem e reputação. Por que eu colocaria meu dinheiro, como investidor, em uma empresa que não tem isso na agenda? E o consumidor recorrente também é investidor, porque é isso que toda empresa quer: cliente que volta. Eu quero investir e consumir em empresas que durem mais tempo, sem impactos negativos na marca, para que eu não seja afetado. O empresário moderno precisa olhar além do faturamento e do lucro imediato. O futuro do ESG tem cada vez menos discurso e mais gestão.