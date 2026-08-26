"Temos que arrumar a casa para receber visitas", diz Davidson Botelho

Coordenador da recém-criada Câmara de Turismo da Associação Comercial da Bahia (ACB), o empresário Davidson Botelho tem cerca de 26 anos de atuação nos segmentos de aviação, hotelaria e operação de turismo na Bahia. Ao assumir o cargo, ele disponibiliza sua experiência à associação em debates, planejamentos e ações para fortalecer as atividades turísticas no estado.

Ao considerar a importância do segmento para a economia baiana, o colegiado se propõe a somar forças com grupos privados, instituições e órgãos públicos para que o potencial turístico seja transformado em desenvolvimento econômico.

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Confira a entrevista completa

Como coordenador da Câmara de Turismo, recém-criada na Associação Comercial da Bahia (ACB), quais são as primeiras ações planejadas, considerando a experiência que tem nesta área?

Nas primeiras ações da Câmara de Turismo reunimos o grupo e traçamos diretrizes para alinharmos as propostas em um mesmo propósito. Em seguida estamos desenvolvendo um trabalho, onde dividimos em 12 pilares o turismo da Bahia e estamos adequando estes pilares para criar subcomissões. Os envolvidos serão aqueles que tem familiaridade maior com cada pilar, como turismo de eventos, religioso, rural, gastronômico. São 12 pilares, cada um colaborando naquilo que tem expertise maior. Em seguida nós vamos elaborar um documento macro, como pauta de sugestões para o poder público analisar as nossas propostas, a serem implementadas junto com a iniciativa privada.

Qual a importância da participação da ACB nas discussões do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos)?

Tem uma importância muito grande, porque eu, particularmente, não acredito em nenhum plano de desenvolvimento urbano, sem ter uma visão de turismo, seguindo aquela máxima que cidade boa para se morar é aquela cidade boa para o turista passear. A gente sempre tem que arrumar a casa para receber visitas, mais ou menos isso. Se a gente tiver esta filosofia, a casa estará sempre bem arrumada, com preocupações nítidas para o conforto, facilidade de deslocamento e o encantamento. Se for bom para o turista, certamente vai beneficiar a população também. Então, o desenvolvimento urbano tem que contemplar uma visão turística também.

Qual tua expectativa para a requalificação do Centro Antigo de Salvador?

Acho fundamental a requalificação do centro antigo de Salvador, porque foi o primeiro centro do Brasil. Essa história não é só da Bahia, mas também a história do Brasil passa por ali e isso é um produto turístico fantástico. Inclusive é um dos pilares no trabalho da Câmara de Turismo. Tenho expectativa que saia logo e seja projeto muito bom.

Qual impacto este projeto (requalificação do centro antigo) terá na economia em geral, com foco no comércio e turismo de Salvador e da Bahia?

A requalificação do centro trará uma série de benefícios. Primeiro, dará dignidade maior àquela área. Irá contemplar a história da cidade e do estado, gerar empregos, movimentar a economia e isso certamente, beneficiará o turismo com aumento da permanência média do turista na cidade. Porque quanto mais coisas ele tiver para ver/fazer e conhecer, mais tempo ele fica e mais dinheiro ele gasta. Isso significa mais empregos, mais renda e mais arrecadação.

Como avalia o atual momento do turismo no estado?

Eu diria que o momento é relativamente bom, mas é momento dentro de um limiar que a gente não consegue ultrapassar. Bom pelos números, porém, não tão bom pelo nosso potencial. Para a situação atual da economia do país e comparação com outros estados, não estamos em um cenário tão ruim, mas também vejo que a gente poderia estar muito mais avançado. Precisamos ter um pouco mais de estratégia, de planejamento e não sermos tão dependentes de carnaval, de São João e de alguns segmentos.



Já poderíamos ter avançado muito no turismo religioso, temos a única santa brasileira e não temos um planejamento, estratégia de captação neste pilar do turismo, que é um dos que mais movimenta o setor no mundo. Nós temos uma costa maravilhosa, rios, uma oportunidade muito grande de pesca e a gente tem espaço muito grande para crescer. Nós temos várias cidades e a própria Salvador, que poderiam abrigar muito mais eventos e a gente ainda está com uma carência muito grande na área esportiva. Vem agora o Ginásio (anunciado pelo governo estadual no ano passado) que vai dar uma melhorada neste segmento. O turismo rural é muito carente, precisa estruturar.



A própria baía de Todos-os-Santos, que é potencial muito grande, a gente não consegue atrair muitos turistas para o turismo náutico de forma geral. Então diria, está de regular para bom, mas com um potencial muito grande ainda.

Quais são as principais tendências/novidades do setor?

Precisamos de fato é que esta atividade da economia baiana seja prioridade dos nossos governantes, junto com agropecuária, comércio e serviços, pois são as atividades que mais arrecadam e movimentam nossa economia. Por mais que tenhamos pessoas competentes, bem intencionadas e trabalhadoras, se a gente não tiver isso como tema de governo alocando o orçamento justo e adequado, condizente com o que esta atividade arrecada e contribui para a cidade e para o estado, nós não vamos conseguir fazer muitas coisas. De acordo com a arrecadação que o turismo gera para o estado, deveria sim, ter um orçamento muito maior. O que é disponibilizado para o turismo é algo insignificante, que pouco dá para fazer.