BYD abre vagas para fábrica da Bahia; veja quem pode se candidatar

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Nesta segunda-feira, 29, a BYD abriu um processo seletivo exclusivo voltado para alunos e egressos do SENAI na Bahia.

Com o objetivo de suprir a demanda operacional do complexo industrial de Camaçari, a empresa busca talentos das cidades, além de Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas. O diferencial desta rodada é a integração inédita de todas as divisões da companhia em um único processo seletivo.

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Detalhe das vagas

Diferente de seleções convencionais, a BYD optou por não limitar o número de vagas. A meta estratégica é clara: absorver o maior volume possível de profissionais qualificados para dar ritmo à linha de montagem e às áreas tecnológicas da planta.

Cerca de 400 candidatos já foram mapeados através da parceria entre a empresa, o Governo do Estado e o SENAI, que criaram currículos customizados especificamente para as necessidades de alta tecnologia da montadora.

Detalhes do processo seletivo

Público-alvo : estudantes e formados pelo SENAI.

: estudantes e formados pelo SENAI. Região de foco : Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas.

: Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas. Calendário : as etapas acontecem entre esta segunda-feira, 29, e a próxima quarta-feira, 1 de julho.

: as etapas acontecem entre esta segunda-feira, 29, e a próxima quarta-feira, 1 de julho. Oportunidades : abrange todas as divisões da fábrica simultaneamente.

Como se candidatar às vagas

Para participar, o candidato deve estar com os dados atualizados na plataforma oficial de carreiras da empresa.

Mesmo com este recrutamento específico, a BYD mantém um fluxo constante de contratações para diversos níveis de experiência. Acesse o site oficial aqui