OPORTUNIDADE
BYD abre vagas para fábrica da Bahia; veja quem pode se candidatar
Processo seletivo para a unidade de Camaçari mira em talentos locais; confira
Nesta segunda-feira, 29, a BYD abriu um processo seletivo exclusivo voltado para alunos e egressos do SENAI na Bahia.
Com o objetivo de suprir a demanda operacional do complexo industrial de Camaçari, a empresa busca talentos das cidades, além de Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas. O diferencial desta rodada é a integração inédita de todas as divisões da companhia em um único processo seletivo.
Detalhe das vagas
Diferente de seleções convencionais, a BYD optou por não limitar o número de vagas. A meta estratégica é clara: absorver o maior volume possível de profissionais qualificados para dar ritmo à linha de montagem e às áreas tecnológicas da planta.
Cerca de 400 candidatos já foram mapeados através da parceria entre a empresa, o Governo do Estado e o SENAI, que criaram currículos customizados especificamente para as necessidades de alta tecnologia da montadora.
Detalhes do processo seletivo
- Público-alvo: estudantes e formados pelo SENAI.
- Região de foco: Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas.
- Calendário: as etapas acontecem entre esta segunda-feira, 29, e a próxima quarta-feira, 1 de julho.
- Oportunidades: abrange todas as divisões da fábrica simultaneamente.
Como se candidatar às vagas
Para participar, o candidato deve estar com os dados atualizados na plataforma oficial de carreiras da empresa.
Mesmo com este recrutamento específico, a BYD mantém um fluxo constante de contratações para diversos níveis de experiência. Acesse o site oficial aqui