EXCLUSIVAS PARA PCD
BYD oferece 71 vagas de emprego em Salvador; confira todos os detalhes
Montadora disponibiliza postos administrativos e operacionais no SineBahia para Camaçari
A BYD participa do "Dia D – Feirão da Empregabilidade" no SineBahia Casa do Trabalhador, localizado no Terminal de Pituaçu, em Salvador. A montadora disponibiliza 71 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Oportunidades e cargos
As vagas contemplam funções administrativas, técnicas e operacionais. Os postos de trabalho estão distribuídos nas seguintes funções:
- Assistente administrativo
- Técnico de equipamentos
- Operador de produção
- Operador de logística
- Condutor interno
- Operador de empilhadeira
- Inspetor de qualidade
Complexo industrial de Camaçari
Os postos de trabalho são destinados ao complexo industrial da empresa situado em Camaçari, na Bahia. As contratações abrangem setores de montagem final de veículos, fabricação de baterias e outras áreas produtivas.
A unidade fabril ocupa uma área de 4,65 milhões de metros quadrados. O projeto prevê capacidade produtiva inicial de 150 mil veículos por ano, com projeção de alcançar 600 mil unidades anuais.
O investimento totaliza R$ 5,5 bilhões, com estimativa de gerar 20 mil empregos diretos e indiretos no estado. Atualmente, a planta fabril produz os modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro.
Critérios de seleção
O processo seletivo segue as diretrizes da Lei de Cotas e estabelece requisitos de saúde ocupacional. Os perfis atendidos incluem:
- Deficiência visual (visão monocular ou baixa visão)
- Deficiência auditiva (unilateral ou bilateral com oralização)
- Deficiência física com mobilidade compatível com atividades operacionais