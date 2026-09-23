BYD oferece 71 vagas de emprego em Salvador; confira todos os detalhes

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A BYD participa do "Dia D – Feirão da Empregabilidade" no SineBahia Casa do Trabalhador, localizado no Terminal de Pituaçu, em Salvador. A montadora disponibiliza 71 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Oportunidades e cargos

As vagas contemplam funções administrativas, técnicas e operacionais. Os postos de trabalho estão distribuídos nas seguintes funções:

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Assistente administrativo

Técnico de equipamentos

Operador de produção

Operador de logística

Condutor interno

Operador de empilhadeira

Inspetor de qualidade

Complexo industrial de Camaçari

Os postos de trabalho são destinados ao complexo industrial da empresa situado em Camaçari, na Bahia. As contratações abrangem setores de montagem final de veículos, fabricação de baterias e outras áreas produtivas.

A unidade fabril ocupa uma área de 4,65 milhões de metros quadrados. O projeto prevê capacidade produtiva inicial de 150 mil veículos por ano, com projeção de alcançar 600 mil unidades anuais.

O investimento totaliza R$ 5,5 bilhões, com estimativa de gerar 20 mil empregos diretos e indiretos no estado. Atualmente, a planta fabril produz os modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro.

Critérios de seleção

O processo seletivo segue as diretrizes da Lei de Cotas e estabelece requisitos de saúde ocupacional. Os perfis atendidos incluem: