OPORTUNIDADE
Cervejaria abre vagas com salário de R$ 9,5 mil na Bahia
Confira prazos, requisitos e links para vagas de trainee estágio na Bahia.
A Ambev iniciou o processo de seleção para o programa global de trainee 2027 e para vagas de estágio em todo o Brasil.
As inscrições para o programa de trainee seguem até o dia 2 de setembro. Na Bahia, as oportunidades de estágio estão distribuídas entre as cidades de Camaçari, Salvador e Ilhéus.
Programa global de trainee 2027
O programa possui duração de 10 meses e salário de R$ 9.500,00. Os selecionados atuarão nas áreas de Business e Supply Chain, com participação em projetos estratégicos, mentoria com liderança e utilização de Inteligência Artificial.
Experiências internacionais previstas:
- Participação no Cheers Festival no exterior.
- Semana de imersão em país da América do Sul.
- Rotação internacional de até 3 meses.
- Possibilidade de alocação temporária no exterior para um participante.
Requisitos para trainee
- Formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.
- Máximo de 2 anos de experiência profissional após a primeira graduação.
- Proficiência em inglês (nível intermediário, avançado ou fluente).
- Disponibilidade para mudança de cidade ou estado e atuação presencial.
Cronograma do trainee
- Inscrições: 11/08 a 02/09.
- Testes online: 11/08 a 03/09.
- Etapa de vídeo: 12/08 a 06/09.
- Entrevista online: setembro a outubro.
- Business Game: novembro.
- Painel final: novembro.
Programa de estágio
As vagas de estágio destinam-se a estudantes com previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.
O valor da bolsa-auxílio é definido conforme a região de atuação. Na Bahia, a empresa oferece vagas em Camaçari, Salvador e Ilhéus.
Links para inscrição
Global trainee: aqui
Estágio: aqui