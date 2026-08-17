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Cervejaria abre vagas com salário de R$ 9,5 mil na Bahia

Confira prazos, requisitos e links para vagas de trainee estágio na Bahia.

Jair Mendonça Jr
Por
Inscrições para o programa de trainee seguem até o dia 2 de setembro
Inscrições para o programa de trainee seguem até o dia 2 de setembro - Foto: Divulgação Ambev

A Ambev iniciou o processo de seleção para o programa global de trainee 2027 e para vagas de estágio em todo o Brasil.

As inscrições para o programa de trainee seguem até o dia 2 de setembro. Na Bahia, as oportunidades de estágio estão distribuídas entre as cidades de Camaçari, Salvador e Ilhéus.

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Programa global de trainee 2027

O programa possui duração de 10 meses e salário de R$ 9.500,00. Os selecionados atuarão nas áreas de Business e Supply Chain, com participação em projetos estratégicos, mentoria com liderança e utilização de Inteligência Artificial.

Experiências internacionais previstas:

  • Participação no Cheers Festival no exterior.
  • Semana de imersão em país da América do Sul.
  • Rotação internacional de até 3 meses.
  • Possibilidade de alocação temporária no exterior para um participante.

Requisitos para trainee

  • Formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.
  • Máximo de 2 anos de experiência profissional após a primeira graduação.
  • Proficiência em inglês (nível intermediário, avançado ou fluente).
  • Disponibilidade para mudança de cidade ou estado e atuação presencial.

Cronograma do trainee

  • Inscrições: 11/08 a 02/09.
  • Testes online: 11/08 a 03/09.
  • Etapa de vídeo: 12/08 a 06/09.
  • Entrevista online: setembro a outubro.
  • Business Game: novembro.
  • Painel final: novembro.

Programa de estágio

As vagas de estágio destinam-se a estudantes com previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

O valor da bolsa-auxílio é definido conforme a região de atuação. Na Bahia, a empresa oferece vagas em Camaçari, Salvador e Ilhéus.

Links para inscrição

Global trainee: aqui

Estágio: aqui

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Tags

Cervejaria Ambev vaga de emprego

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