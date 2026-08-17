Cervejaria abre vagas com salário de R$ 9,5 mil na Bahia

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A Ambev iniciou o processo de seleção para o programa global de trainee 2027 e para vagas de estágio em todo o Brasil.

As inscrições para o programa de trainee seguem até o dia 2 de setembro. Na Bahia, as oportunidades de estágio estão distribuídas entre as cidades de Camaçari, Salvador e Ilhéus.

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Programa global de trainee 2027

O programa possui duração de 10 meses e salário de R$ 9.500,00. Os selecionados atuarão nas áreas de Business e Supply Chain, com participação em projetos estratégicos, mentoria com liderança e utilização de Inteligência Artificial.

Experiências internacionais previstas:

Participação no Cheers Festival no exterior.

Semana de imersão em país da América do Sul.

Rotação internacional de até 3 meses.

Possibilidade de alocação temporária no exterior para um participante.

Requisitos para trainee

Formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.

Máximo de 2 anos de experiência profissional após a primeira graduação.

Proficiência em inglês (nível intermediário, avançado ou fluente).

Disponibilidade para mudança de cidade ou estado e atuação presencial.

Cronograma do trainee

Inscrições : 11/08 a 02/09.

: 11/08 a 02/09. Testes online : 11/08 a 03/09.

: 11/08 a 03/09. Etapa de vídeo : 12/08 a 06/09.

: 12/08 a 06/09. Entrevista online : setembro a outubro.

: setembro a outubro. Business Game : novembro.

: novembro. Painel final : novembro.

Programa de estágio

As vagas de estágio destinam-se a estudantes com previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

O valor da bolsa-auxílio é definido conforme a região de atuação. Na Bahia, a empresa oferece vagas em Camaçari, Salvador e Ilhéus.

Links para inscrição

Global trainee: aqui

Estágio: aqui