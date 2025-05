Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador; Qual o correto?

- Foto: Reprodução internet

Uma greve reivindicando jornada de 8 horas por dia, em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, marcou a data 1 de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Porém, no Brasil, a data só foi oficializada em 1924, durante o governo do presidente Artur Bernardes (1875-1955), mas, no gestão do presidente Getúlio Vargas (1882-1954), como atestam historiadores contemporâneos, acabou sendo cooptada pela máquina estatal alguns anos mais tarde. Vargas, então, alterou a nomenclatura, deixando de ser o Dia do Trabalhador para se tornar o Dia do Trabalho.

É comum haver confusão entre "Dia do Trabalho" e "Dia do Trabalhador", apesar de ambos os termos se referirem ao mesmo feriado: celebrado em 1º de maio. A distinção técnica pode existir em alguns contextos, mas na prática, os termos são utilizados da mesma forma para celebrar os trabalhadores e o trabalho.

Direitos Trabalhistas

No Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, especialistas apontam que motoristas de aplicativos, entregadores, freelancers de plataformas digitais e trabalhadores em home office, por exemplo, enfrentam brechas na proteção legal e nas garantias históricas conquistadas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo a advogada trabalhista e professora da Faculdade Baiana de Direito, Christiane Gurgel, o avanço tecnológico trouxe inúmeras possibilidades de geração de renda e flexibilidade, mas também revelou vulnerabilidades no amparo aos trabalhadores. "Muitos profissionais hoje não se encaixam no modelo clássico da CLT, o que os deixam expostos às jornadas excessivas, à ausência de benefícios e à insegurança jurídica", afirma.

Para aqueles que atuam em regime de home office, a separação entre vida pessoal e profissional tornou-se ainda mais desafiadora. "A falta de controle da carga horária e a expectativa de disponibilidade constante exigem uma atualização das normas, para assegurar o direito à desconexão e preservar a saúde mental dos trabalhadores", destaca Gurgel.