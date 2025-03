Diversidade e inclusão no mercado financeiro: histórias de sucesso

Larissa Falcão, líder da XP nas regiões Norte e Nordeste - Foto: Divulgação

O mercado financeiro brasileiro tem registrado uma ascensão da presença feminina nos últimos anos. De acordo com dados da Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord), a profissão de assessora de investimentos, por exemplo, cresceu 180% em quatro anos, passando de quase 2 mil profissionais em 2020 para 5,5 mil em 2024.

Destacamos trajetórias de mulheres inspiradoras que vêm conquistando espaço em setores tradicionalmente dominados por homens, como o mercado financeiro. É o caso de Larissa Falcão, líder da XP nas regiões Norte e Nordeste e da baiana Maíra Morais, assessora de investimento da XP na Bahia.

Para Larissa, a ascensão feminina no mercado financeiro representa um avanço importante para a diversidade e a inclusão no setor. A presença de mulheres em cargos de liderança e em diferentes áreas de atuação contribui para a criação de um ambiente plural e representativo. "O mais importante é que as mulheres têm demonstrado competência e resultados expressivos, consolidando sua presença nesse mercado dinâmico.", afirma a líder.

Por sua vez, Larissa Falcão elenca alguns pontos de encorajamento para que outras mulheres também possam trilhar o mesmo caminho que ela. "Busque cursos, certificações e especializações na área financeira, participe de eventos, grupos e comunidades voltados para mulheres neste mercado, esteja preparada para enfrentar desafios e encontre mulheres inspiradoras na área, para que assim, você possa aprender com outras experiências e encontrar seu lugar dentro do mercado financeiro, sem limitações", destaca.

Já Maíra, que está a cerca de dois anos na XP, disse que encontrou um espaço não só para desenvolver a carreira, mas também para viver um propósito. “A experiência na XP Investimentos ilustra como uma empresa pode, de fato, ser inclusiva e apoiar o crescimento das mulheres, proporcionando o ambiente e as condições necessárias para que elas prosperem, independente das situações que possam enfrentar. O apoio institucional e a cultura organizacional de respeito à diversidade são essenciais para garantir que mais mulheres possam alcançar seus objetivos profissionais no setor financeiro”, conta Maíra.

Além disso, buscar desenvolvimento e capacitação é fundamental para quem deseja uma carreira de sucesso. Através da obtenção de certificações relevantes e da participação em programas de treinamento, como o programa XP Future, oferecido pela XP, profissionais podem desenvolver habilidades técnicas e comerciais necessárias para se tornar uma assessora de investimentos.

Para construir uma carreira sólida e bem-sucedida no mercado financeiro, é essencial que a assessora de investimentos esteja próxima de seus clientes, trabalhando de forma personalizada para entender suas necessidades e objetivos financeiros, e assim oferecer soluções adequadas. O sucesso na carreira depende da combinação de conhecimento técnico com habilidades interpessoais, persistência e bom relacionamento com os clientes, concluiu Larissa.