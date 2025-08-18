Evento com foco em mulheres empreendedoras retorna a Salvador

Lílian Tostas compartilha como transformou sua própria história em liberdade profissional - Foto: Divulgação

Ganhar bem, ter estabilidade e ainda assim se sentir insatisfeita profissionalmente é mais comum do que parece, e pode ser o sinal de que você está desperdiçando seu potencial. É justamente para mulheres nessa situação que a especialista em transição de carreira Lílian Tostas criou o Restart Experience, que chega à sua segunda edição no dia 27 de agosto, em Salvador.

O evento irá ensinar como transformar anos de experiência profissional em um negócio lucrativo, com impacto e liberdade, sem precisar começar do zero. Além disso, vai revelar o que todas as empreendedoras de sucesso têm em comum: autoconfiança, planejamento estratégico, persistência e rede de apoio.

Empreendedoras de sucesso não estão sozinhas Lílian Tostas - Referência nacional em transição de carreira

“Empreendedoras de sucesso não estão sozinhas. Ter uma rede de apoio, mentoria e parcerias faz toda a diferença para crescer de forma consistente. É isso que vamos proporcionar no Restart Experience”, afirma Lílian.

Com vagas limitadas, o jantar imersivo será uma oportunidade única de ouvir histórias inspiradoras, fazer conexões valiosas e sair com um plano claro para o próximo passo da sua carreira.

Detalhes do evento:

Evento: 2ª edição do jantar imersivo “Restart Experience”, com Lílian Tostas

Data: 27 de agosto de 2025

Horário: 18h30

Local: Restaurante Coco Bambu – Salvador, BA

Vagas: Limitadas a 20 participantes

Inscrições: Pelo link disponível na bio do Instagram @liliantostas

Sobre a palestrante

Lílian Tostas, referência nacional em transição de carreira com +700 alunas, educadora e TEDx Speaker, compartilha como transformou sua própria história em liberdade profissional e hoje ajuda outras mulheres a fazerem o mesmo.