HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
RESTART EXPERIENCE

Evento com foco em mulheres empreendedoras retorna a Salvador

Jantar imersivo será realizado no dia 27 de agosto, e revela como transformar conhecimento em negócio com propósito

Por Jair Mendonça Jr

18/08/2025 - 16:07 h
Lílian Tostas compartilha como transformou sua própria história em liberdade profissional
Ganhar bem, ter estabilidade e ainda assim se sentir insatisfeita profissionalmente é mais comum do que parece, e pode ser o sinal de que você está desperdiçando seu potencial. É justamente para mulheres nessa situação que a especialista em transição de carreira Lílian Tostas criou o Restart Experience, que chega à sua segunda edição no dia 27 de agosto, em Salvador.

Vagão exclusivo para mulheres: entenda o andamento da implantação
Sonia Guajajara detalha sobre Conferência das Mulheres Indígenas
O lugar das mulheres

O evento irá ensinar como transformar anos de experiência profissional em um negócio lucrativo, com impacto e liberdade, sem precisar começar do zero. Além disso, vai revelar o que todas as empreendedoras de sucesso têm em comum: autoconfiança, planejamento estratégico, persistência e rede de apoio.

Empreendedoras de sucesso não estão sozinhas
Lílian Tostas - Referência nacional em transição de carreira

“Empreendedoras de sucesso não estão sozinhas. Ter uma rede de apoio, mentoria e parcerias faz toda a diferença para crescer de forma consistente. É isso que vamos proporcionar no Restart Experience”, afirma Lílian.

Com vagas limitadas, o jantar imersivo será uma oportunidade única de ouvir histórias inspiradoras, fazer conexões valiosas e sair com um plano claro para o próximo passo da sua carreira.

Detalhes do evento:

Evento: 2ª edição do jantar imersivo “Restart Experience”, com Lílian Tostas
Data: 27 de agosto de 2025
Horário: 18h30
Local: Restaurante Coco Bambu – Salvador, BA
Vagas: Limitadas a 20 participantes
Inscrições: Pelo link disponível na bio do Instagram @liliantostas

Sobre a palestrante

Lílian Tostas, referência nacional em transição de carreira com +700 alunas, educadora e TEDx Speaker, compartilha como transformou sua própria história em liberdade profissional e hoje ajuda outras mulheres a fazerem o mesmo.

mulheres empreendedoras Transição de Carreira

x