Metrô Bahia abre inscrições para vagas em Salvador

São 10 vagas de Agente de Atendimento - Foto: Divulgação Metrô Bahia

O Metrô Bahia iniciou o processo de seleção para 10 vagas de Agente de Atendimento. As oportunidades estão disponíveis para atuação nas estações da concessionária.

O requisito estabelecido para a candidatura é o Ensino Médio completo. Candidatos com experiência prévia em atendimento ao público serão considerados um diferencial.

As responsabilidades da função incluem a venda de créditos de viagem, a prestação de informações e a orientação aos clientes, além da manutenção da atualização sobre os serviços, ocorrências e planos operacionais.

Benefícios

Os benefícios oferecidos incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário e acesso ao Wellhub.

O prazo final para a inscrição é 31 de janeiro. Os interessados devem acessar o portal eletrônico da concessionária, clique AQUI, ir até a seção 'Contato', selecionar a área 'Trabalhe Conosco' e preencher o cadastro na plataforma de seleção externa.