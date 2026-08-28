Parceria entre Sebrae e Gamepólitan movimenta mercado de games em Salvador

A parceria entre Sebrae e Gamepólitan, realizada no início deste mês, resultou em mais de 73 rodadas de negócios durante os três dias de realização do Gamepólitan em Salvador. A parceria reforçou a ampliação do diálogo entre empreendedorismo, inovação, educação e políticas públicas para o setor audiovisual e de jogos digitais.

Ricardo Silva, integrante da comissão organizadora do evento, explica que as reuniões geraram conexões qualificadas entre empresas, estúdios e empreendedores do mercado de diferentes estados, ampliando oportunidades comerciais e de parceria que dificilmente ocorreriam sem o evento.



“Pela nossa experiência em eventos anteriores, a maior parte dos negócios fechados é feita após o encontro presencial e, por isso, os participantes terão um acompanhamento de dois meses para a consolidação dos resultados”.

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Entre os 210 empreendedores inscritos, o evento contou com uma caravana formada por sete desenvolvedores de seis estúdios de Sergipe, além da participação de 12 estúdios vinculados à BIND (Associação Baiana de Desenvolvedores de Jogos Independentes) e 10 startups atendidas pelo Sebrae Bahia.

De acordo com Tauan Sousa, Coordenador de Negócios inovadores do Sebrae Bahia, a rodada possuía capacidade para 141 agendamentos de reuniões, dos quais 73 foram efetivamente realizados, representando um aproveitamento superior a 50% ao longo dos dois dias de atividades.

“A análise dos atendimentos realizados no Gamepólitan evidencia como principal entrave a baixa estruturação dos negócios. Os consultores identificaram dificuldades para transformar boas ideias em empreendimentos estruturados, com clareza sobre modelo de negócio, público, mercado, precificação, custos, geração de receita e definição de processos. Também foi apontada falta de estratégia e estrutura comercial, especialmente em vendas e na organização necessária para desenvolver, viabilizar e comercializar jogos e soluções.”, reforça Tauan.

Parceria entre Sebrae e Gamepólitan aconteceu neste mês - Foto: Divulgação / Sebrae

Sebrae aponta desafios e oportunidades do setor

Um dos principais desafios apontados pelo Sebrae foi o baixo conhecimento sobre financiamento e investimento. Muitos empreendedores ainda têm dificuldades em gestão financeira, crédito e acesso a programas de fomento e investidores. Além de lacunas de conhecimento sobre editais e instituições de apoio, como Fapesb e Finep.

Um dos empresários que teve a chance de utilizar os conhecimentos do SEBRAE foi Albert Carneiro, do Ganbiarra Studio. Ele explica que após a reunião iniciou o processo de ajuste de toda a gestão com o plano de negócio da empresa.

Já Carolina Assaf, da Karoru Studios, destaca que o encontro revelou oportunidades de fomento e investimento antes desconhecidas para pequenas empresas. Segundo ela, a aproximação com o SEBRAE e o Gamepólitan trouxe mais clareza sobre as novas possibilidades de financiamento para o setor.

“Saber que não precisamos contar apenas com os grandes editais federais, pois novos regionais estão sendo encaminhados pela Bahia Filmes e SalCine, mas também saber que podemos ir diretamente para bancos e fundos procurar investimentos é muito bom, abre muitas portas e possibilidades, especialmente para quem está começando”, aponta.

Também estiveram presentes durante as rodadas Cláudio Gusmão, Coordenador de Projetos Criativos e Games da Spcine e fundador da UX4 INDIE.GAMES, além de representantes de instituições como o Instituto Federal da Bahia (IFBA), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), INPI, Bahia Filmes e Ancine, ampliando o diálogo entre empreendedorismo, inovação, educação e políticas públicas para o setor audiovisual e de jogos digitais.

O Gamepólitan é apresentado por Ministério da Cultura, Petrobras e Estado da Bahia. Apoio institucional UNIFACS; Energético oficial Monster; Patrocínio Sebrae, Fanta e Estado da Bahia (Lei nº 7.015/96). Realização da 42 Cultural e Ministério da Cultura.