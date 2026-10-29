Projeto de qualificação profissional transforma realidade de comunidades na Bahia

A educadora infantil Helenilza Dias Lima, moradora de Ilhéus, encontrou nas panelas e nos tachos de açúcar os elementos que faltavam para retomar a própria vida. Após enfrentar um período difícil por causa de um tratamento de saúde, ela relata que o curso de Fabricação de Doces e Compotas, do Projeto Abrindo Caminhos, foi o incentivo necessário para recuperar a autoconfiança e voltar a acreditar no seu potencial. "Agregou novos conhecimentos e proporcionou interação social, qualificação para atuar ou empreender na área”, conta.

Helenilza faz parte do grupo de mais de 320 pessoas que, até o fim do ano, passarão pelos 15 cursos ofertados pelo Projeto Abrindo Caminhos. A iniciativa, desenvolvida pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), busca promover inclusão socioprodutiva em comunidades situadas nas áreas de influência da rede de dutos da empresa.

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A história de Helenilza se cruza com a de sua conterrânea, Maria Marta Mendes, que viu na mesma sala de aula uma porta de saída para as dificuldades financeiras e emocionais. “Para nós, donas de casa, mães e esposas, esta oportunidade é um caminho para que a gente tenha a nossa própria renda. Foi uma luz no fim do túnel, uma experiência ímpar para cada uma de nós”, celebra. Ela ressalta que as aulas ajudaram a amenizar questões profundas na comunidade. “Muitas mulheres que estavam com depressão ganharam uma nova visão da vida”, testemunha.

Educadora infantil Helenilza Dias Lima, moradora de Ilhéus - Foto: Divulgação

Presente em Salvador, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista, Santo Amaro, Pojuca, Alagoinhas, Catu, Candeias e Simões Filho, o Projeto Abrindo Caminhos integra o Programa Cresce com a Gente, desenvolvido pela Coordenação Socioambiental da Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Bahiagás. Nas aulas inaugurais, realizadas em Feira de Santana, com o curso de Panificação Básica na comunidade do Aviário, e em Ilhéus, com o de Doces e Compotas, nos bairros do Malhado, Iguape, Salobrinho, Banco da Vitória e Assentamento Frei Vantuy, os alunos também receberam orientações práticas sobre segurança e convivência com o gás natural.

"Por meio do Abrindo Caminhos, a Bahiagás reforça o compromisso do Governo do Estado com a promoção do desenvolvimento social e a ampliação de oportunidades para a população”, afirma Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás. “Ao investir na qualificação profissional, contribuímos para que mais pessoas tenham inserção no mercado de trabalho e que, vencendo a vulnerabilidade social, criem novas possibilidades para o futuro."

Segurança

Alinhado às premissas de conscientização pública quanto ao uso do gás natural, o Projeto Abrindo Caminhos teve suas turmas inaugurais em Feira de Santana e Ilhéus. Nas primeiras aulas, foram abordadas orientações sobre segurança e convivência com o gás natural, uma vez que os participantes estão em área de influência direta de convivência com as redes de gás.

Em Feira de Santana, a comunidade do Aviário foi contemplada com o curso de Panificação Básica. Já em Ilhéus, moradores das comunidades do Malhado, Iguape, Salobrinho, Banco da Vitória e do Assentamento Frei Vantuy iniciaram a formação em Fabricação de Doces e Compotas. Na sequência, a mesma formação realizada em Ilhéus aconteceu na Comunidade Quilombola Alto do Tororó, em Simões Filho.

O gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Bahiagás, José Gallindo, considera que a ação consolida a atuação da empresa na promoção de qualificação profissional dessas comunidades. “O projeto exerce um papel fundamental na inclusão socioprodutiva de pessoas que, antes, não encontravam oportunidades no mercado de trabalho”, afirma. “Em Ilhéus, por exemplo, 40 mulheres foram diplomadas no curso de Fabricação de Doces e Compotas. Muitas delas já estão gerando renda a partir do aprendizado.”

Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Bahiagás, José Carlos Gallindo - Foto: Divulgação

Transformar histórias

A coordenadora socioambiental da Bahiagás, Kaliana Fontes, destaca que o projeto aborda temas transversais, como pró-equidade de gênero, economia solidária, sustentabilidade, direitos humanos e inovação. “Fomentar o empreendedorismo popular, contribuir para a autonomia financeira das famílias e promover a sustentabilidade e o desenvolvimento local, utilizando a educação como ferramenta poderosa para diminuir as disparidades sociais, são as nossas contribuições para a redução de desigualdades”, pontua.

Segundo o coordenador técnico de cursos do Senai Sul, Eric Rafael da Silva Portela, na primeira etapa, mais de 40 alunas concluíram o curso de Doces e Compotas, em Ilhéus, e apenas uma não o finalizou. “Esse número, somado à satisfação das participantes, nos dá a tranquilidade para afirmar que a iniciativa está sendo um sucesso", comemora. Para ele, é “um privilégio a parceria com a Bahiagás, pois o Abrindo Caminhos contribui com o propósito institucional do Senai de transformar histórias”.

Coordenador técnico de cursos do Senai Sul, Eric Rafael da Silva Portela - Foto: Divulgação

“Abrindo Caminhos” promove inclusão social e políticas afirmativas

A definição das comunidades participantes do Abrindo Caminhos, projeto da Bahiagás em parceria com o Senai, resulta do levantamento das demandas socioambientais nas áreas de influência da companhia. Para isso, afirma o técnico Carlos Fernando Muniz, uma mobilização social é realizada em campo durante as formações dos grupos de atuação preventiva ou via escuta ativa nos encontros promovidos pelas equipes técnicas.

Carlos Muniz destaca que a inserção da Bahiagás nas comunidades a que está ligada é voltada para o fortalecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dentro da proposta de erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares e a partir de temas transversais.

“A atuação da Bahiagás tem sido fundamental para conectar pessoas a novas oportunidades e acender o potencial de transformação nas comunidades por onde a nossa rede passa”, enaltece Muniz. “O Abrindo Caminhos fortalece o vínculo com a comunidade, capacita e contribui para a construção de um legado de desenvolvimento e emancipação social.”

Maria Marta Mendes aluna do curso - Foto: Divulgação

Critérios de inclusão social e políticas afirmativas, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas negras, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência e mulheres chefes de família, foram determinantes para a seleção dos participantes no projeto. “Além da capacitação, os alunos contam com auxílio-transporte, lanche, acompanhamento social durante o curso e apoio materno-infantil, concebidos para garantir a permanência nas aulas e evitar a evasão”, informa o técnico.

A coordenadora socioambiental da Bahiagás, Kaliana Fontes, reforça que o Abrindo Caminhos favorece o fortalecimento de vínculos comunitários, com atuação integrada junto a lideranças locais e equipamentos sociais. Além dos impactos coletivos alcançados pela ação, afirma a gestora, as repercussões individuais podem também ser mensurados pelo projeto. A possibilidade de geração de renda direta ou desenvolvimento do microempreendedor individual, exemplifica, é uma delas.

Turma do Senai de Ilhéus - Foto: Divulgação

“Ao priorizarmos o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade, comunidades quilombolas, pessoas negras ou com deficiência e mulheres chefes de família, atingimos o nosso propósito de atuar em prol da construção de espaços cada vez mais justos e equitativos nos territórios em que atuamos”, ressalta Kaliana. Os espaços coletivos de formação, afirma, são uma oportunidade de “as mulheres enfrentarem desafios como a violência de gênero e as desigualdades ainda existentes no mercado de trabalho.”

Os frutos do trabalho são revelados diariamente, especialmente no momento da cerimônias de certificação do curso. As alunas de Ilhéus, por exemplo, apresentaram um caderno de receitas elaborado junto com o professor da turma. “Mais do que um livro de lições aprendidas, é um caderno de receitas criado em tempos de telas, nos remetendo à memória afetiva de um aprendizado ancestral de transmissão de conhecimento”, afirma Kaliana.