Projeto Empreendedoras Braskem capacita 49 mulheres em Camaçari

Na primeira edição do projeto em maio, 91 mulheres foram capacitadas - Foto: Divulgação

Na tarde desta terça-feira, 3, Camaçari, na região metropolitana de Salvador, recebeu a segunda edição do Empreendedoras Braskem na Bahia. O evento aconteceu no auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral Gonçalo Muniz e 49 mulheres receberam certificados no projeto que tem o objetivo de incentivar e qualificar mulheres para empreender e gerar renda em suas comunidades.

Uma das participantes do projeto, Amanda da Costa Nunes, 41 anos, comanda um negócio de fabricação de bolos junto com a irmã, Margarida da Costa Marques. As duas passaram a empreender por necessidade, após serem demitidas em 2020, durante a pandemia da Covid-19.

Para ela, o Empreendedoras Braskem ajudou a enxergar o potencial da empresa. “Aprendemos a calcular melhor o preço e a divulgar o negócio. Hoje a gente sabe quanto tempo gastamos na produção, quanto custa cada hora, melhorando a gestão da Cake Way”, ressalta.

Outra participante certificada pelo projeto em Camaçari é Jacijane Lago dos Santos, 47 anos, que tem uma confecção de produtos de cama, mesa e banho personalizados e sustentável, ela reutiliza tecidos que seriam descartados.

“O curso foi importantíssimo em toda a parte de gestão administrativa e financeira, em como precificar uma peça, por exemplo. Além disso, fortaleceu a veia sustentável do meu empreendimento, porque além de utilizar retalhos para fazer meus produtos, o que sobra de tecido eu doo para pessoas que fazem tapete, entre outros produtos”, destaca.

Antes da certificação das participantes do projeto, foram apresentados para uma comissão julgadora, os pitchs dos 10 negócios que mais se destacaram durante o curso. A banca de juradas selecionou os três melhores.

A campeã desta edição do Empreendedora Braskem foi Ane Rodrigues Oliveira, que apresentou seu Muka Chips, produção de banana chips com desenvolvimento de práticas de sustentabilidade.

“Esta segunda edição do Empreendedoras Braskem deixou ainda mais claro para nós que temos aqui na Bahia mulheres extremamente criativas e dispostas a trabalhar em busca de uma vida melhor. Tudo que elas precisam é ter acesso ao conhecimento e as ferramentas necessárias para que possam desenvolver seus negócios. Agora já são mais de 90 empreendedoras capacitadas”, destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Ao longo dos quatro meses de projeto, cuja capacitação foi ministrada pela Junior Achievement Bahia, foram apresentados às participantes os conceitos de empreendedorismo e livre iniciativa, envolvendo Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Durante as aulas práticas, as participantes tiveram a possibilidade de criar seus próprios produtos, elaborando relatórios, calculando lucro e passando por toda a experiência de ter um empreendimento real.

O Empreendedoras Braskem iniciou sua primeira edição na Bahia em maio deste ano e, no total, 91 mulheres já foram capacitadas pela iniciativa nos municípios de Simões Filho e Camaçari.