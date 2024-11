Quarenta vagas são ofertadas para biorrefinaria em LEM

Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia - Foto: Divulgação

A Inpasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, anunciou, nesta terça-feira, 22, 40 vagas efetivas para os colaboradores que farão parte da equipe em Luís Eduardo Magalhães (LEM), no oeste do estado.

As obras previstas para iniciar em dezembro 2024 e o começo das operações no primeiro trimestre de 2026 estão pendentes da liberação das licenças. Mesmo assim, os profissionais que farão parte desses setores já serão contratados, efetivados e passarão por treinamento para integrar a equipe.

Leia mais:

>> PMs da 'Caatinga' reforçam combate a facções em Salvador

>> PMs do BOPE visitam metrô em Salvador para curso de combate

>> “Segurança pública não é só polícia", diz Marcelo Werner

As primeiras oportunidades divulgadas são para os cargos de Analista de Administração de Pessoal, Analista de Materiais, Analista de Recrutamento e Seleção, Controlador de Acesso, Encarregado de Almoxarifado, Encarregado de Planejamento de Obras, Líder de Segurança Patrimonial, Operador de Empilhadeira, Operador de Munck, Supervisor de Segurança do Trabalho, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Materiais, Técnico de Segurança do Trabalho, entre outros.

Além das vagas já disponíveis, quem tiver interesse em fazer parte da companhia como colaborador poderá registrar seu currículo no banco de talentos da Inpasa, onde os interessados podem registrar suas qualificações.

De acordo com a empesa, essas informações ficarão armazenadas de forma permanente e facilitarão o recrutamento para as oportunidades que forem surgindo.

A companhia oferece diversos benefícios, que incluem vale-alimentação, plano de saúde (Unimed), plano odontológico, vale-transporte, refeição na empresa, Gympass, Orienteme e Edupass. As especificações de cada vaga, assim como a remuneração, estão disponíveis no site da empresa.