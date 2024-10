Simm oferece vagas para estágio e primeiro emprego nesta segunda

Simm oferece vagas de emprego em Salvador - Foto: Divulgação

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferta vagas de emprego para Salvador, nesta segunda-feira, 23. As oportunidades vão de estágio ao sonhado primeiro emprego.

Para se candidatar, basta fazer o agendamento pelo site Salvador Digital. Para quem tem deficiência visual, é necessário entrar em contato pelo número (71) 3202-2005. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

Confira vagas de emprego para esta segunda:

Vendedor interno (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio cursando, sem experiência.

Bolsa: R$790,00 + benefícios

Vagas: 5

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 5

Vendedor de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em vendas de veículos.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Magarefe

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Balconista de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.581,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (estar cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento de informática, sem experiência.

Bolsa: R$500,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre, sem experiência, ter disponibilidade para estagiar em Simões Filho.

Bolsa: R$900,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de móveis e eletrodomésticos.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 10

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter vivência com atendimento ao público e caixa, disponibilidade total para trabalhar na Paralela.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Leia mais

>> Sine disponibiliza 20 vagas para auxiliar de limpeza nesta segunda

>> Alta do PIB tem mais emprego e salário

>> Desigualdade salarial entre homens e mulheres é de 19,7% na Bahia

Impressor de máquinas comunicação visual eco e solvente

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Designer gráfico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento com Coreldraw, Photoshop, Illustrator.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Adesivador plotador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: ter conhecimento com comunicação visual, aplicar adesivo, trabalhar com lona, PVC, poli, acrílico.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: ter experiência com folha de pagamento e e-Social.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.066,33 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Químico

Requisitos: Ensino Superior completo em Química, seis meses de experiência, imprescindível possuir registro no CRQ.

Salário: R$2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas externas, imprescindível ter CNH A e possuir moto.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência com vendas, ter boa dicção e vivência com vendas externas.

Salário: R$1.801,00 + benefícios

Vagas: 10

Atendente de padaria e fatiados (vaga para Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter conhecimento com atendimento ao público, disponibilidade de horário e para trabalhar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, imprescindível ter conhecimento de informática intermediária (Corel Draw e Photoshop).

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Instalador de rede de telecomunicações em fibra ótica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível CNH B e curso de redes.

Salário: R$1.466,52 + benefícios

Vagas: 1

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Candeias e adjacências.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área de elétrica e NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.688,00 + benefícios

Vagas: 1

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overloque

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento de informática, habilidade com atendimento ao público, disponibilidade para trabalhar em Itapuã, Trobogy, Graça, Rio Vermelho, Pernambués, Stella Maris, Estrada do Coco, Caminho das Árvores e Pituba.

Salário: R$1.431,10 + benefícios

Vagas: 9