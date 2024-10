Sine disponibiliza 20 vagas para auxiliar de limpeza nesta segunda

Vagas estão disponíveis em Salvador e RMS - Foto: Marcello Casal Jr. | AG. A TARDE

Os interessados em ingressar no mercado de trabalho podem procurar, nesta segunda-feira, 23, os postos do SineBahia. O órgão estadual disponibiliza vagas de emprego em Salvador e na Região Metropolitana.

Para se cadastrar, é preciso levar Carteira de Trabalho, física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, caso necessário.

VAGAS DE SALVADOR

AGENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR

Ensino superior incompleto em Comércio Exterior a partir do 4º período

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com abertura de referências internas, minuta, protocolo de processos e emissão de GLME (Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira)

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

AGENTE FUNERÁRIO

Ensino médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir habilitação “B”

Salário R$ 1.576,00 + benefícios

03 VAGAS

ANALISTA DE TRANSPORTE EM COMÉRCIO EXTERIOR

Ensino superior completo em Comércio Exterior

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com execução do licenciamento e desembaraço aduaneiro de importação e exportação

Salário R$ 4.000,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência como auxiliar de limpeza na área hospitalar, clínica, hotelaria, condomínios e shopping

Salário R$ 1.426,80 + benefícios

20 VAGAS

AUXILIAR DE MEC NICO DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.412,00 + benefícios

01 VAGA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na área de manutenção de veículo médio e pesado

Salário R$ 1.517,00 + benefícios

01 VAGA

CHAPISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência como funileiro, lanterneiro ou chapista.

Salário R$ 1.640,00 + benefícios

01 VAGA

CHEFE DE FILA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade de horário

Salário R$ 2.200,00 + benefícios

03 VAGAS

DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter domínio em software de design (Coreldraw, Autocard, Artes Gráficas)

Salário R$ 1.900,00 + benefícios

01 VAGA

DESPACHANTE DE VEÍCULOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com processos de documentação e regularização de veículos.

Salário R$ 1.850,00 + benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.785,00 + benefícios

02 VAGAS

ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS OPERATRIZES

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação “B”, e disponibilidade de horário para realizar horas extras.

Salário R$ 2.337,00 + benefícios

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.513,17 + benefícios

01 VAGA

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR (INSULFILM)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade de horário, experiência com instalação de películas automotiva, películas em janelas e portas em vidro.

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

LABORATORISTA DE SOLOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação “B”, e disponibilidade para viagens

Salário R$ 2.327,68 + benefícios

01 VAGA

MEC NICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.510,22 + benefícios

01 VAGA

MEC NICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO)

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação “B”, disponibilidade de horário para realizar horas extras

Salário R$ 3.150,00 + benefícios

01 VAGA

MEC NICO DE MOTOCICLETAS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

MEC NICO DE REFRIGERAÇÃO (VAGA INTERMITENTE)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de qualificação profissional em aparelhos de climatização

Salário R$ 1.476,80 + benefícios

08 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilitação “D” e exame toxicológico válido

Salário R$ 1.900,60 + benefícios

03 VAGAS

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 3.308,20 + benefícios

01 VAGA

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade de horário

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.475,63 + benefícios

02 VAGAS

TOSADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário R$ 1.412,00 + benefícios

08 VAGAS

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

ASSISTENTE DE PROJETOS

Ensino Superior completo ou incompleto em eletrotécnica, eletromecânica e engenharia elétrica.

Experiência mínima de 06 meses

Atividades desenvolvidas: Gerenciar vistorias técnicas com coleta de dados e elaboração da rede FTTH; Desenvolver projeto da rede FTTH no AutoCAD e no Google Earth; Executar viabilidade técnica; Orientar e fornecer suporte (sobre infraestrutura / mapeamento da rede) à equipe técnica em campo; Mapear e registrar novas ampliações da rede no sistema e em arquivos no formato KMZ; Auxiliar as atividades para construção de rede FTTH.

01 VAGA

ATENDENTE DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental Incompleto

Sem Experiência

Imprescindível: disponibilidade para trabalhar em outro estado.

10 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Incompleto

Sem Experiência

Imprescindível: disponibilidade para trabalhar em outro estado.

10 VAGAS

AJUDANTE COMUM

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Imprescindível: disponibilidade para viajar

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA DE GUINDAUTO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses

Obrigatório CNH D

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

ASSISTENTE DE QUALIDADE

Ensino Superior completo em Engenharia ou Administração

Experiência mínima de 03 meses

02 VAGAS

AUXILIAR DE PÁTIO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses

Obrigatório possuir CNH A/D

02 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior Completo

Experiência Mínima 03 Meses

Conhecimento Na Área Fiscal/Contabilidade

01 VAGA

CONFERENTE DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO)

Ensino Médio Em Curso

Sem Experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima 06 Meses

05 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência Mínima 06 Meses

Possuir CNH B e Curso

15 VAGAS

WEB DESIGNER

Ensino Superior Completo

Experiência Mínima 06 Meses

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING

Ensino Superior Completo

Experiência Mínima 06 Meses

01 VAGA

ELETROMEC NICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima 06 meses

Possuir Curso

01 VAGA

GERENTE DE PROCESSOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima 06 meses

Possuir CNH B, e Experiência Com Sistema ERP

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima 06 meses

Possuir CNH A

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima 06 meses

Possuir curso na área

01 VAGA

CASEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE CANDEIAS

ORADOR DE MONITORAMENTO DE CFTV

Ensino Médio Completo

Necessário: Curso de vigilante com reciclagem atualizada

Salário: R$ 1.800,00 + Benefícios

Residir em Candeias

04 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na Função

Salário: a combinar

Residir em Candeias

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na Função

Salário: a combinar

Residir em Candeias

01 VAGA

ESTAGIÁRIO CONTÁBIL

Cursando Ciências contábeis

Salário: a combinar

Residir em Candeias

01 VAGA