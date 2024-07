SuperBahia 2024 encerra com aumento de 20% na geração de negócios

O evento teve um resultado de R$ 540 milhões na geração de negócios - Foto: Fernando Fernandes

A SuperBahia 2024 encerra sua 13ª edição, nesta sexta-feira, 12, consolidada como um dos principais ambientes de negócios do setor em caráter nacional, com um impacto significativo no cenário econômico regional e resultado expressivo na geração de negócios da ordem de R$ 540 milhões, 20% a mais em relação ao ano passado.

>>> Agricultura familiar baiana é destaque no SuperBahia 2024

O evento, realizado de 10 a 12 de julho no Centro de Convenções Salvador, contou com a presença de diversas autoridades, como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, além de milhares de profissionais, empresas e especialistas nacionais e estrangeiros em um ambiente propício para negócios, inovação e networking.

Na manhã desta sexta, mais de 150 supermercadistas que integraram as caravanas do interior participaram do workshop sobre a importância do associativismo para o pequeno e médio varejo, a fim de desenvolver o setor, criando relação com as cidades do interior baiano e contribuindo com o crescimento dos pequenos empreendimentos.