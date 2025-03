6 baianos que entraram para o OnlyFans e mais sites +18 e você não fazia ideia

Rosiane Pinheiro e Lumena - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As plataformas para a divulgação de conteúdo adulto estão em alta nos últimos anos e ganharam força durante a pandemia. Alguns baianos famosos aproveitaram o momento para conseguir faturar alto com seus perfis.

Empresas como OnlyFans e Privacy são consideradas alternativas rentáveis para diversas personalidades da internet, como Rosiane Pinheiro e a ex-BBB Lumena.

Confira alguns baianos que entraram em plataformas +18:

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rosiane Pinheiro, muito conhecida nos anos 90 como dançarina do grupo Gang do Samba, é uma das famosas que vende conteúdos sensuais para conseguir um dinheiro.

Em novembro do ano passado, ela declarou que já faturou R$ 500 mil com as fotos e vídeos ousados. Atualmente, ela tem contas no Privacy (a partir de R$ 20) e Onlyfans (R$ 15).

Aila Menezes

Aila Menezes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aila Menezes, que atualmente é destaque no pagode baiano já esteve no The Voice Brasil, mas também aproveitou da sua audiência na internet para conseguir faturar com plataforma +18.

Em 2021, ela lançou um perfil no Onlyfans e destacou a importância da representatividade. A cantora não tem mais divulgado a conta no serviço.

Erasmo Viana

Erasmo Viana | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem também não tem mais divulgado qualquer tipo de conteúdo adulto é Erasmo Viana. O baiano declarou há alguns anos que o seu objetivo era fazer trabalhos pontuais em plataformas +18. Ele garantiu que não tinha o interesse em manter as vendas por muito tempo.

Lumena Aleluia

Lumena Aleluia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Lumena, que causou muito durante a sua participação na edição de 2021, faz muito sucesso com vídeos engraçados e também publicando conteúdos adultos até hoje. No Privacy, ela cobra mensalidades a partir de R$ 99,90, enquanto, no Onlyfans, R$ 19,90.

Pedro Pondé

Pedro Pondé | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em 2023, Pedro Pondé, conhecido pelos trabalhos musicais na Bahia, surpreendeu muita gente ao posar completamente sem roupa no Privacy. Na época, ele chegou a divulgar seu perfil nas redes sociais, mas não tem mais feito isso.

Kevelin Gomes

Kevelin Gomes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora ficou muito conhecida por ter sido apontada como a pivô da separação temporária de Iza e Yuri Lima, no período da gravidez. A polêmica veio à tona quando surgiram conversas trocadas entre Kevelin Gomes, que se descreve como "criadora de conteúdo digital", e o jogador.

Ela aproveitou o "sucesso momentâneo" para faturar alto com seu perfil no Privacy e chegou a figurar como uma das mais pesquisadas na empresa.