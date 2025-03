Andressa Urach dispara contra suposta amante de Neymar: 'Envergonha a classe'

- Foto: Reprodução Rede Social

Andressa Urach pediu à garota de programa Nayara Macedo, que afirma ter feito sexo com Neymar, que pare de falar sobre o suposto ocorrido. A criadora de conteúdo adulto disse em um vídeo postado nas redes sociais que Nayara, conhecida pelo nome artístico Any Awuada, estaria passando dos limites em busca de projeção —financeira e social.

A influenciadora ainda disse que a garota de programa está mexendo com uma pessoa muito admirada no país. “Se ninguém tem coragem de te falar, a mamãe aqui vai falar: você tá mexendo com um ídolo que muitas pessoas amam, no país que você vive. Isso é muito complicado. Já chega! Você já conseguiu atingir o seu objetivo de fama, de dinheiro. E tudo que a gente planta, a gente vai colher!”, profetizou Urach.

No vídeo, Andressa ainda disse: “Você já teve seus segundos de fama, e eu sei que isso vicia. Sei que você já faturou muito com o privacy. Agora, pense comigo: você pode provar tudo que fala? Porque pessoas inteligentes dão cordas pra que outras se enforquem. Vamos para de falar, será que o dinheiro que vc ta ganhando, você não vai ter que pagar indenização?

A criadora de conteúdo adulto encerrou dizendo que “daqui a um ano, depois que tudo acabar, será que as pessoas que você prejudicou irá esquecer?”