Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Abalada e aos prantos, Cariúcha faz acusação grave contra médico

Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/01/2026 - 8:52 h
Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua
Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua -

A apresentadora Cariúcha usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 4, e relatou ter passado por momentos de tensão após um desentendimento com um médico com quem passou o final de ano em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

“Prometi a mim mesma nunca passar por isso”, escreveu a famosa, que surgiu abalada e aos prantos, na legenda da publicação no Instagram. Nas gravações, feitas por volta das 3h da manhã, Cariúcha aparece sozinha na rua após ter sido expulsa do apartamento onde estava hospedada.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cariúcha detona Iza após declaração da cantora: “Ranço do seu macho”
Cariúcha dispara contra Bruna Marquezine: “Preço a ser pago”
SBT ironiza Cariúcha após beijo em filho de Gugu: "Pintinho Amarelinho"

Ela afirmou que o homem, identificado pela apresentadora do Fofocalizando, do SBT, como o médico cirurgião Danilo Bravo, teria apresentado um comportamento alterado. O desentendimento começou horas antes, durante um pagode.

“Eu fui me defender. Não aceito baixar a cabeça para homem nenhum”, relatou Cariúcha, que seguiu: “Eu arranhei ele todo porque foi defesa”. Além disso, a ex-Fazenda levantou a suspeita de que o médico estivesse sob efeito de alguma substância, embora não tenha apresentado provas.

Quem é Danilo Bravo

Citado por Cariúcha em seu desabafo, o médico Danilo Bravo tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Ele não se pronunciou até o momento.

Os vídeos feitos por Cariúcha foram apagados pela apresentadora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cariúcha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x