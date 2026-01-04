Abalada e aos prantos, Cariúcha faz acusação grave contra médico

Cariúcha afirmou ter sido expulsa e deixada sozinha na rua - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Cariúcha usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 4, e relatou ter passado por momentos de tensão após um desentendimento com um médico com quem passou o final de ano em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

“Prometi a mim mesma nunca passar por isso”, escreveu a famosa, que surgiu abalada e aos prantos, na legenda da publicação no Instagram. Nas gravações, feitas por volta das 3h da manhã, Cariúcha aparece sozinha na rua após ter sido expulsa do apartamento onde estava hospedada.

Ela afirmou que o homem, identificado pela apresentadora do Fofocalizando, do SBT, como o médico cirurgião Danilo Bravo, teria apresentado um comportamento alterado. O desentendimento começou horas antes, durante um pagode.

“Eu fui me defender. Não aceito baixar a cabeça para homem nenhum”, relatou Cariúcha, que seguiu: “Eu arranhei ele todo porque foi defesa”. Além disso, a ex-Fazenda levantou a suspeita de que o médico estivesse sob efeito de alguma substância, embora não tenha apresentado provas.

Cariúcha afirma ter sido expulsa da casa em que estava hospedada após episódio de violência:



Quem é Danilo Bravo

Citado por Cariúcha em seu desabafo, o médico Danilo Bravo tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Ele não se pronunciou até o momento.

Os vídeos feitos por Cariúcha foram apagados pela apresentadora.