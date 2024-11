Ação de Urach contra Universal ganha novo capítulo; saiba mais

Ação se estende desde 2021 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A relação da criadora de conteúdo adulto Andressa Urach com a Igreja Universal segue dando o que falar. Isso porque um novo capítulo da ação movida pela ex-Fazenda na Justiça contra a instituição em 2021 ganhou um novo capítulo.

A influenciadora buscava reaver uma quantia milionária, à época, cerca de R$ 2,5 milhões, que afirmou ter doado à igreja, comprometendo a própria sobrevivência.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, no último dia 1º, a juíza do caso fez considerações a respeito de como a ação pode ser conduzida.

Em uma decisão, ela ponderou que a alegação principal de Andressa Urach é a de que fez doações de todo o seu patrimônio. No processo, Urach alegou ter disposto de tudo o que possuía para a Igreja Universal.

Depois disso, a influenciadora teria ficado em “condição famélica”, uma forma jurídica de dizer que pouco lhe restou para sobreviver. A juíza reconheceu que, nesse cenário, caberá à autora da ação provar o que alega.

Para isso, Andressa Urach terá que demonstrar em juízo o patrimônio que tinha quando passou a se dedicar à igreja e aquele que lhe restou após o “rompimento” com a instituição. Além das alterações das rotas do caso, a Universal também foi abrangida na decisão do dia 1º/10.

A Igreja Universal havia pedido um ofício na ação, endereçado à Editora Planeta. O pleito foi concedido. O documento enviado à editora busca que ela indique os valores recebidos por Urach com o livro “Morri para Viver” — no qual ela narra seus dias como profissional do sexo e sua conversão para a igreja —, seja como pessoa física ou pessoa jurídica.