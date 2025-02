Adriane Galisteu é hospitalizada após férias; saiba motivo

Galisteu detalhou o que aconteceu em uma publicação no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram @galisteuoficial

A apresentadora de ‘A Fazenda’, Adriane Galisteu, voltou ao Brasil nesta quinta-feira, 6, e teve de ir do aeroporto direto para o Hospital Albert Einstein. Ela se sentiu mal e foi à unidade médica para investigar a razão dos sintomas. Galisteu detalhou o que aconteceu em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 6.

“Parei aqui para fazer uns exames e saber exatamente o que estava acontecendo comigo. Afinal, ninguém tem 39 graus de febre do nada, né? Tomei antibiótico, estou ótima, mas o médico pediu para dar uma olhadinha. Então, estou de molho. Acabei de chegar de viagem e 'desembarquei' aqui no Einstein. Mas tudo bem, faz parte do game. Já mandei as malas para casa”, explicou.

Adriane foi diagnosticada com infecção urinária. “Meu diagnóstico é infecção urinária alta. Estou olhando o dia lindo ali fora e está me dando uma raiva! Porque estou sem sintomas, estou bem, mas estou nessa situação aqui."

A apresentadora voltou de um período de férias pela Europa com o marido, Alexandre Iódice. O casal passou por países como Itália e Suíça e visitaram vários pontos turísticos destes locais - entre eles, o Vaticano.