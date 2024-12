Xuxa revela detalhes sobre Senna e mudança após namoro com Galisteu - Foto: Reprodução

Um vídeo de uma entrevista de Xuxa Meneghel voltou a circular nas redes sociais, reacendendo discussões sobre sua relação com Ayrton Senna. Na conversa, a apresentadora relembra momentos com o ex-piloto e fala sobre mudanças em sua dinâmica com ele após o início de seu relacionamento com Adriane Galisteu.

Xuxa mencionou que, mesmo após o término oficial, o casal mantinha encontros secretos: "Ficamos dois anos normais, porque depois continuamos nos vendo mesmo separados", revelou. Ao ser questionada se esses encontros eram como amigos, a loira foi direta: "Não, mas ninguém sabia."

Leia:

>>> Dossiê sobre Galisteu teria sido entregue a Senna

>>> Namoro de Ayrton Senna e Xuxa era marketing, diz amigo do piloto

>>> Galisteu se pronuncia sobre pouco tempo de tela em série sobre Senna

Ela explicou que, apesar do afastamento público, ainda havia momentos em que estavam juntos.

Quando eu o encontrava, ele dizia: 'Nós não somos mais namorados', mas estávamos juntos às vezes Xuxa

O tom da conversa mudou quando Xuxa mencionou o namoro de Senna com Adriane Galisteu. Segundo ela, a relação mais séria com Galisteu trouxe um afastamento definitivo.

Depois que ele começou a namorar e estava sério, ele deixou de me telefonar. Paramos de nos falar. Ficamos mais ou menos um ano sem nos ver Xuxa

Xuxa ainda comentou sobre o trágico desfecho, apontando que o acidente que tirou a vida do piloto aconteceu em um momento em que sua relação com Galisteu estava sólida.