Adriane Galisteu provoca família de Ayrton Senna e manda recado

Adriane namorou Senna por um ano e meio - Foto: Reprodução | Instagram

Adriane Galisteu está focada em contar sua versão sobre o romance com Ayrton Senna, que faleceu em 1994 durante um acidente de carro. A apresentadora afirmou que sempre foi apagada pelos familiares do piloto, mas pretende falar tudo o que viveu com o famoso.

“Sofro um apagamento não é de agora. É da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que eu vivi, mas eu estou viva para contar a minha versão”, disse ela, durante um episódio da série documental ‘Barras Invisíveis’.

“Quem viveu com o Senna 24h, dormiu, acordou, se divertiu, chorou, fomos eu e ele. Podem fazer o que quiser. Vou continuar sendo indigesta (ao falar) e está tudo bem”, completou a loira, que namorou por cerca de um ano e meio, pouco antes da morte dele.

Brigas de família

A famosa ainda expôs a teoria de que a família de Ayrton não sabia lidar com a liberdade dele e queria controlá-lo, ressaltando que esse era o principal motivo deles não aceitarem o relacionamento deles.

“A família só sabia lidar com o Ayrton focado, metódico, sério, que só usava a roupa do patrocinador, com a mãe que fazia a mala dele. Nesse um ano e meio que ficamos juntos, vimos a família dele três vezes”, disparou.

“Nos reencontros, Ayrton estava com cabelo grande, barba por fazer... No auge da minha maturidade hoje, sei o quanto isso mexeu com eles. Porque eles conheciam um Senna de um jeito, e ao me conhecer, ele ficou de outro”, completou.

Galisteu também relembrou uma briga dela com a irmã de Senna, Viviane. “A gente estava em Angra dos Reis, eu comentei com o Ayrton que os sobrinhos tinham entupido a privada, porque estavam aprontando. E ele discutiu com as crianças”, contou.

“A irmã dele me disse com todas as letras: 'Ele é um tricampeão mundial, não é homem para resolver problemas normais'. O Senna amou esse momento de poder exercer o papel de tio, de fazer algo comum. Ele falou isso para mim”, concluiu.

Perseguição

Vale lembrar que os parentes do piloto sempre acusaram a ex-modelo de querer fama em cima do atleta. Durante o velório dele, eles colocaram o carro dela como um dos últimos da fileira e priorizam Xuxa Meneghel, que também viveu um romance com Senna.

Na série que conta a vida do famoso, exibida na Netflix, eles determinaram um tempo de tela menor para a personagem que interpreta Galisteu, focando em Xuxa e outras namoradas dele ao longo da vida.

Segundo informações do site Notícias da TV, em maio deste ano, os parentes de Ayrton pediram à Netflix para que qualquer menção à apresentadora seja excluída da série Senna, que homenageia os 30 anos da morte do tricampeão.