Advogada de Deolane, ex-BBB é indiciada por crimes; saiba detalhes

Advogada de Deolane Bezerra, Adélia Soares é acusada de crimes - Foto: Reprodução | YouTube e Redes Sociais

Adélia Soares, que é uma das representantes de Deolane Bezerra em questões jurídicas, está sendo indiciada pela polícia do Distrito Federal por falsidade ideológica e associação criminosa.

Leia Mais:

>>> Deolane processa Antonia Fontenelle por danos morais e pede R$ 30 mil

>>> Mãe de MC Kevin quebra silêncio sobre prisão de Deolane

>>> Mãe de Deolane Bezerra é suspeita de tráfico de drogas, aponta investigação

Segundo informações do G1, a advogada é acusada por ser associado a chineses para abrir empresas de fachada. A publicação afirmou que a situação tem o intuito de contribuir com a exploração ilegal de jogos de azar.

Não há confirmação de que a investigação tem ligação com a prisão de Deolane, que ocorreu na semana passada em função de um suposto envolvimento com uma organização criminosa que pratica lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A polícia aponta que Adélia Soares teria aberto uma empresa chamada Playflow, com sede nas Ilhas Virgens Inglesas. A equipe da ex-BBB negou os crimes.

"Em resposta às recentes alegações envolvendo a doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, visando proteger sua integridade e reputação", diz a nota da defesa.

O texto completa: "As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão".