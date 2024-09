Mãe de Deolane Bezerra é suspeita de tráfico de drogas, aponta investigação

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe da advogada Deolane Bezerra, Solange Bezerra, é suspeita de se envolver com “atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à sonegação fiscal”, segundo as investigações da Operação Integration, que prendeu a influenciadora e a matriarca na semana passada.

De acordo com o portal LeoDias, a Justiça detalhou os valores que Solange supostamente teria recebido e transferido para lavar dinheiro. A renda mensal informada pela mãe de Deolane é de R$ 10 mil. Mas, em cerca de um mês, os investigadores notaram movimentação de quase R$ 480 mil.

Ainda segundo o portal, no documento, ela é descrita por estar “envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal”. No entanto, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) não explicou detalhes da possível associação ao tráfico.

Os valores movimentados foram descritos em um gráfico feito pela Justiça. Nele consta que, ao contrário de todos que recebem dinheiro de uma “intermediadora de pagamento” das supostas publicidades para as casas de apostas, Solange Bezerra é quem manda o dinheiro para eles.

Confira:

De Dayanne para Solange Bezerra: R$ 9,6 mil

De Solange para Kayky Bezerra (neto): R$ 409.440 mil

De Solange para Pay Brokers: pagou R$ 167.433,23 mil e recebeu R$ 73,7 mil

De Solange para uma segunda Pay Brokers: pagou R$ 90.290 mil e recebeu R$ 50 mil

De Solange para uma terceira Pay Brokers: pagou R$ 34.042,68

De Solange para Daniele: R$ 9.769,36

O processo mostra ainda que Solange Bezerra e o neto Kayky Bezerra compartilham o mesmo endereço de e-mail.

Habeas corpus negado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus de Solange Bezerra na noite dessa quarta-feira, 11. A mãe de Deolane Bezerra foi presa no dia 4 de setembro, juntamente com a filha, no Recife, Pernambuco, acusada de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar.