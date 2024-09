Irmãs de Deolane pagam fãs para ficarem em frente à prisão

Deolane Bezerra continua presa após audiência de custódia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ter o pedido de Habeas Corpus negado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, nesta quarta-feira (11), a influenciadora e advogada Deolane Bezerra continua presa, após audiência de custódia.

Na decisão, o desembargador do caso apontou uma "falta de respeito com a Justiça do Estado" e “gravíssima a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso”. Ele se refere a aglomeração de pessoas na porta do presídio onde Deolane estava presa, mobilizadas pelas irmãs da influenciadora.

Leia mais:

>>Fã processa Deolane Bezerra; "Confiei, apostei e perdi R$ 300 mil"

>>Deolane Bezerra ficará em presídio ao lado de canibais; entenda

>>Deolane Bezerra é separada da mãe e transferida para novo presídio

>>Antonia Fontenelle leva a melhor em batalha judicial contra Deolane

Ainda segundo ele, as pessoas reunidas em frente ao presídio teriam sido pagas para estar no local, pelas irmãs de Deolane, as advogadas Dayanne e Daniele Bezerra.

"Essa tentativa de mobilização da população contra as investigações em cursos fica ainda mais evidente quando a imprensa noticiou que familiares da Paciente [Deolane] estão financiando as manifestações em frente ao cárcere, como se pode ler em vários sites de notícias hoje consultados”, diz trecho.

Nas redes sociais, Daniele Bezerra se pronunciou sobre a acusação de financiamento das manifestações, esclarecendo que o único valor pago foi para ajudar uma fã que estava na frente da penitenciária há dias sem comer.

"Não fizemos isso, houve apenas uma situação que uma moça disse que estava lá há 4 dias e com muita fome e queria ir embora e não tinha como comer e por questão de humanidade e de uma única pessoa que se dizia morrendo de fome, a Dayanne deu 300 reais para ela comer ir embora!", esclareceu a irmã de Deolane.