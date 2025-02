Alcione abandona palco após passar mal durante show em Recife

Apresentação aconteceu na sexta-feira, 14 - Foto: Reprodução | Facebook

A cantora Alcione, de 77 anos, precisou deixar o palco após passar mal durante sua apresentação na edição de 30 anos do tradicional baile de Carnaval Enquanto Isso na Sala da Justiça, realizado em Recife (PE), nesta sexta-feira, 14.

“Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, solicitou a cantora.

Imediatamente, Alcione recebeu o suporte de sua equipe e pediu licença ao público para trocar de roupa. “Pessoal, fui no camarim botar outra roupa, uma mais fresca”, explicou a cantora ao voltar ao palco.