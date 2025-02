Fãs de Anitta poderão viajar com a cantora no Carnaval; saiba como

A aeronave fará rotas entre Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, por 30 dias, e os interessados podem participar até o dia 16 de fevereiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os fãs da cantora Anitta poderão curtir uma viagem para o Carnaval ao lado da artista. Isso porque, em parceria com a Beats, a companhia aérea Azul vai selecionar três duplas para a viagem com tudo pago. Além disso, os selecionados também receberão ingressos para os últimos shows da turnê "Ensaios da Anitta", que acontecerão entre 22 e 23 de fevereiro em São Paulo.

Os aviões da companhia aérea terão uma nova identidade visual, em que serão personalizados de azul para vermelho, divulgando o novo sabor da marca para o Carnaval de 2025, o Beats Red Mix. Para maiores de 18 anos, a ação inclui a degustação do drink durante os voos.

“É um verdadeiro esquenta nas alturas para o Carnaval! Nosso objetivo é proporcionar experiências inovadoras, como são os sabores de Beats, promovendo parcerias icônicas. Com a ação, reforçamos a conexão entre o novo sabor de Beats com a comemoração que é a cara do Brasil. Beats Red Mix chegou para ser o mix oficial do Carnaval antes mesmo de os dias de folia começarem”, comenta Mariana Porto, diretora de Marketing de Beats.

A aeronave fará rotas entre Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, por 30 dias, e os interessados podem participar até o dia 16 de fevereiro.

Como participar?

Siga o perfil de Beats no Instagram (@beatsoficial)

Comente no post oficial, marcando um amigo, e explique por que vocês devem ser escolhidos para curtir o esquenta nas alturas. Não há limite de comentários, cada um aumenta as chances de ganhar

A marca selecionará os comentários mais criativos, e três duplas de amigos ganharão uma viagem no Avião Red Mix com a Anitta