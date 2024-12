Ana Maria Braga revela onde conheceu o namorado

Ana Maria Braga e o namorado Fábio Arruda - Foto: Reprodução | Instagram

A apresentadora Ana Maria Braga revelou detalhes sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro somente há cerca de um ano, em 2023.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria revelou como conheceu o companheiro. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora.

Leia mais:

>> Cidade Baixa: família vive desespero após morte de Gleice

>> Congresso fará esforço concentrado para votar cortes, LDO e Orçamento

>> Prefeitura inaugura campos sintéticos e expande Bora Bahêa Meu Bairro

"Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou Ana Maria Braga. Ao longo da conversa com Serginho Groisman, a veterana contou o que mais acha importante em um relacionamento.

"Além de obviamente gostar da outra [pessoa], né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. [...] Ele é muito parceiro, 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro", declarou a apresentadora.